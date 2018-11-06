İzmir Körfezi'nde dikkat çeken görüntü

İzmir Körfezi'nde yoğun olarak oluşan deniz marulları su yüzeyinde yeşil bir alan oluşturdu

Karşıyaka ilçesi Bostanlı sahilde deniz yüzeyinde yoğun şekilde oluşan deniz marulları vatandaşlarda şaşkınlığa neden oldu. Kimi vatandaşlar oluşan manzaranın cep telefonlarıyla görüntüledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de denize indirilen bir kepçe ve kıyıda çalışan işçilerle temizleme çalışması başlattı.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Gamze Turan, yaptığı açıklamada su yüzeyinde oluşan yosun türünün "ulva" denilen deniz marulu olduğunu belirterek, hava şartları nedeniyle bu bölgede toplanmış olabileceğini ifade etti.

Zararlı bir tür olmadığını aktaran Turan, şunları söyledi:

"Sudaki azotun ve fosfatın artması deniz marulları üzerinde gübre etkisi yaparak çoğalmasına neden olur. Deniz marulu dediğimiz bu deniz yosunları kesinlikle zararlı türler değillerdir, aksine insan gıdasından hayvan gıdasına, gübreden biyogaz, ilaç, selüloz eldesine pek çok sanayi tarafından kullanılan ekonomik değerleri olan türlerdir. Deniz marulları denizdeki azot ve fosfatı tutarlar siz bunları denizden çıkarırsanız suyu da temizlemiş olursunuz."

Turan, yurt dışında deniz marullarının sanayide kullanıldığını, Türkiye'de bu konuyla ilgili bir sanayi kuruluşlarının da proje aşamasında olduğunu aktardı.

Su yüzeyini gördüğünde şaşırdığını söyleyen Hasan Döndal da "Sahile yaklaşırken bu alanı çimen zannettim. Yaklaşınca durumu anladım ve şaşırdım. Daha önce böyle bir manzara görmemiştim." dedi.

Nur Bulut ise denizin temizlenmesi gerektiğini ifade ederek, "Biraz daha erkenden dikkate alınsaydı bu kadar yayılmazdı. Ege sahilinin uzun uzun temizlenmesi lazım. Şimdi temizliyorlar ama ara vermeden devam edilmeli." ifadelerini kullandı.