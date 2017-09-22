İzmir Körfezi'nde şenlik yarışlarla başladı

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ilk kez düzenlenen 3 günlük İzmir Körfez Festivali, kano ve yelken yarışlarıyla başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde Arkas Holding, Yelken Federasyonu, Ege Açıkdeniz Yat Kulübü ve Konak Pier işbirliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen İzmir Körfez Festivali başladı. Kano yarışlarıyla başlayan festivalin start düdüğünü İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan çaldı. Konak Pier ile Pasaport arasındaki İzmir Büyükşehir Belediyesi Kano Yarışları'ndan sonra, bu kez heyecan Karşıyaka kıyılarına taşındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yelken Yarışı, körfeze ayrı bir hareketlilik getirdi. Kano yarışlarına 33, yelken yarışlarına 42 sporcu katıldı.





Üç ayrı yerde üç konser



İzmirlilerin büyük ilgi gösterdiği Körfez Festivali sırasında, birbirinden renkli konser etkinlikleri de olacak. Bugün saat 19.00’da Konak Pier Taş Sahne’deki TNK Konseri, Karataş Begonvilli İskele’deki Genç Sahne Jazz-Klasik Müzik Konseri ve Alsancak Vapur İskelesi önündeki Koliva konseri ile Körfez kıyılarından farklı müzik türleri yankılanacak.





Bostanlı’da Pinhani konseri



Festivalin ikinci günü olan 23 Eylül Cumartesi saat 12.00’de, İzmir Arkas Körfez Yarışı’nın startı verilecek ve İzmirliler, birbirinden renkli ve görkemli yatlarla muhteşem bir yarışa tanık olacak. 12.00 ile 19.00 saatleri arasında Konak Pier ile Kordon arasında kano gösterileri yapılacak. Göztepe Yelkenli İskele, Konak Vapur İskelesi Çim Amfi ve Alsancak Vapur İskelesi önünde saat 19.00’da konser keyfi yaşanacak.



Karşıyaka’da Dünya Mirası Bisiklet turu etkinlik gecesi ile Yelken ve Kano Yarışları ödül töreni birlikte gerçekleştirilecek. Aynı program çerçevesinde saat 21.00’de Bostanlı Rekreasyon Alanı Demokrasi Meydanı’nda Pinhani sahne alacak.



Festivalin üçüncü günü olan 24 Eylül Pazar günü ise saat 12.00’da İzmir Arkas Körfez Yarışları devam edecek. Yine gün boyu Kordon’da kano gösterileri olacak. Saatler 21.00’i gösterdiğinde ise Gündoğdu Meydanı’nda İzmir Arkas Körfez Yarışı ödül töreni gerçekleşecek. Festivalin kapanışında ünlü sanatçı Yaşar sahne alacak. Konser, 21.00’da Gündoğdu Meydanı’nda başlayacak.





Körfez’de “foto maraton” heyecanı



İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Körfezi’nde düzenlenecek yarışlara dikkat çekmek ve körfeze ilişkin farkındalık yaratmak sağlamak amacıyla festival heyecanına bir de “foto maraton” ekledi. Fotoğraf yarışmasında birinciye 3.000 TL., ikinciye 2. 000 bin TL., üçüncüye 1000 TL., mansiyon alacak kişilere ise 750 TL. ödül verilecek. Fotoğrafı sergilenmeye değer bulunanlar ise 500 TL. tutarında para ödülü alacak.



Yarışmaya başvurular http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Yarışmaya her fotoğrafçı, en fazla 4 adet renkli veya siyah-beyaz fotoğrafla katılabilecek. Yarışmaya son katılım tarihi 24 Eylül Pazar saat 23.00 olacak. Seçici Kurul 27 Eylül Çarşamba günü toplanacak. Sonuçlar aynı günün akşamında duyurulacak. Ödül töreni tarihi ise daha sonra açıklanacak.





Seçici Kurul'da kimler var?



Yarışmanın seçici kurulunda E.Ü. Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zafer Özden, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanat Fak. Fotoğrafçılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Işık Sezer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Başkanı Doç. Dr. Beyhan Özdemir, Arkas Sanat Merkezi Direktörü Müjde Unustası, İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Dağtaş ve Fotoğraf Sanatçısı Emirali Kokal yer alıyor.