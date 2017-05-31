İzmir Körfezi projesine Varlık Fonu darbesi

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdür Yardımcısı Tülay Yılmaz, ÇED olumlu kararı sonrası TCDD ile ortak proje olan İzmir Körfezi ve Rehabilitasyonu Projesi'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üzerine düşen kısımla ilgili ihale hazırlıklarının sürdüğünü, ancak İzmir Limanı'nın Varlık Fonu'na devredilmesi nedeniyle TCDD tarafında bir belirsizlik ortaya çıktığını söyledi. Çalışmaların mart ayından beri durduğunu öğrendiklerini belirten Yılmaz, projenin başarılı olması için sadece sirkülasyon kanalının yeterli olmayacağını, navigasyon kanalının da Körfez'e su girişi için önemli olduğunu söyledi

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi mayıs ayı toplantısına konuk olan İZSU Genel Müdür Yardımcısı Tülay Yılmaz, İzmir Körfezi ve Rehabilitasyon Projesi'yle ilgili bilgi verdi. Yasaya göre ÇED olumlu belgesi olmadan ihaleye çıkılamadığını belirten Yılmaz, ÇED onayı sonrası 60 günlük itiraz sürecinin beklendiğini, ardından ihale hazırlarının başladığını söyledi. ÇED kararının yargıya taşınmadığını bunun da projenin uygun, kabul edilebilir ve kamuoyundan destek aldığının bir göstergesi olduğunu dile getiren Yılmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın taranacak malzemelerin liman içinde konteyner dolgu sahasında, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi yanındaki geri kazanım alanında ve iki adet doğal yaşam adası oluşturulması için kullanılmasına izin verdiğini dile getirdi.



LİMAN'IN VARLIK FONU'NA DEVRİ NEDENİYLE BELİRSİZLİK

KÖRFEZ GEÇİŞ PROJESİNİN AKINTIYI ENGELLEMEMESİ İÇİN EK TARAMA

SİRKÜLASYON KANALI VE ADANIN YAPIM SÜRESİ 4 YIL

ÖZTÜRK: PROJE ÇOK ÖNEMLİ

İZSU'nun projenin üzerine düşen bölümleri için ihale hazırlıklarını, adalar için imar plan çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yılmaz, öte yandan İzmir Limanı'nın Varlık Fonu'na devrinin projeyi mart ayından itibaren etkilediğini söyledi. İzmir Limanı'nın Varlık Fonu'na devredilmesi nedeniyle mart ayından bu yana TCDD'nin sürdürdüğü çalışmaların durdurduğunu öğrendiklerini belirten Yılmaz, "Daha önce özelleştirme kapsamında olan İzmir Limanı'nda bu proje kapsamında yapılacak tarama çalışmalarının Özelleştirme İdaresi'nce değerlendirilmesi, TCDD kapsamında yapılacak ihaleyle taramanın gerçekleşmesinin beklendiğini, ancak Özelleştirme İdaresi tarafından Varlık Fonu'na devir sonrası projeyle ilgili belirsizlik ortaya çıktığını söyledi. Yılmaz, "Liman'da dolgu sahasını doldurarak burada terminal sahası elde edecekler. Taranacak malzemeyle. İzmir Limanı'nın modernizasyonuna olanak sağlayacak yatırımlar yapacaklar. Teknik şartname hazırlığı içindeler, ancak belirsizlik nedeniyle ihale çalışmasını yapamadılar" dedi.Tülay Yılmaz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın İzmir Körfez Geçiş Projesi'nin Büyük Körfez Projesi'ne olumsuz etkisi olup olmayacağı konusunda da açıklama yaptı. Körfez Geçiş Projesi'yle ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kendilerine görüş sorduğu belirten Yılmaz, köprü ayaklarının ikisinin sirkülasyon kanalına denk gelmesi ve ayakların arasının 50 metre olması nedeniyle itiraz ettik. ÇED aşamasında ayakların arasını 500 metreye çıkardılar. Proje'deki adanın sirkülasyona ve Körfez akıntısına etkisi olup olmadığını da sorduk? Bizim projeyi de inceleyip yeniden çalıştılar. Akıntıyı engellememek için ek tarama yapılması gerektiği sonucu çıktı. Ada yakınlarında -4 metreye kadar ek tarama yapacaklar. Bu da 17 milyon metreküp ilave tarama yükü getirdi. Bu ek malzemeyle körfeze bir doğal yaşam adası daha yapma kararı aldılar. Böylece doğal yaşam adası sayısı üçe çıkacak. ÇED aşamasındaki bu önlemlerle Körfez Projesi'ne, sirkülasyona olumsuz etkileri ortadan kaldırdıklarını açıkladılar" diye konuştu.Yılmaz, tarama, ada yapımıyla ilgili ihale hazırlıklarının sürdüğünü, ihalenin 4 yıllık iş süresini kapsayacağını açıkladı. Yılmaz, 4.5 sene sonra eksi 8 metre taramanın gerçekleşmesini öngördüklerini, ancak İZSU'nun yapacağı bu taramayla oluşacak kanalın tek başına yeterli olmayacağını, güneyde de TCDD'nin navigasyon kanalının taramasının yapılması gerektiğini söyledi. Güney'de Körfez'e giren su miktarı artmazsa kuzeydeki taramının faydası olmayacağını belirten Yılmaz "Navigasyon kanalının en az -14 açılmasıyla Körfez'de bir senede bariz iyileşme görülür" dedi.Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk ise yaptığı konuşmada, merkezi hükümet ile yerel yönetimin bu projeyi birlikte yapmasının önemli olduğunu söyledi. Öztürk "Bu İzmir'in projesidir. Körfez her geçen gün iyiye gidiyor. Sadece çevresel değerlendirmemeliyiz. Liman'ın olduğu yerde medeniyet vardır. Limanların ölmemesi için daha büyük gemiler de Körfez'e girebilmeli, limana yanaşabilmeli. İzmir Limanı'nın ayakta kalması için bu projenin bir an önce yapılmasını arzu ediyoruz. Varlık Fonu'na devredilmesi sonrası çalışmalar ne kadar süre alır bilemem ama en yakın zamanda tamamlanacağını tahmin ediyorum" diye konuştu.