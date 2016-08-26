DAHA ÖNCE KEDİ, KÖPEK KURTARMIŞTIK AMA İLK KEZ ANGUS



Haber Kaynağı: DHA

İzmir Körfezi ilginç bir kurtarma operasyonuna sahne oldu. Karşıyaka’dan Konak’a giden vapur hattında, denizde balık yerine yüzen Angus cinsi bir sığır gören vatandaşlar, durumu İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı AKS 110’a bildirdi. İnciraltı’nda konuşlanan İtfaiye Sualtı Ekipleri, olayı öğrenir öğrenmez kurtarma botuyla Körfez’de arama çalışmalarına başladı. Alsancak, Karşıyaka, Konak güzergahında Angus’a rastlamayan ekipler görev yerlerine dönerken, askeri tanker gemisi personelinden hayvanın Bostanlı tarafında olduğu bilgisini aldı.Bostanlı Vapur İskelesi’nin 300 metre açıklarında çırpınan Angus’u gören sualtı ekipleri, halatla belinden ip geçirdikleri sığırın boynuna da can simidi atarak batmamasını ve dinlenmesini sağladı. Çok yorgun olan Angus yaklaşık yarım saat bu şekilde dinlendirildi. Daha sonra kurtarma botu ile Bostanlı Balıkçı Barınağı’nın bulunduğu bölümde kıyıya getirildi. Ancak Angus’un kıyıya çıkması oldukça zor oldu. İpinden kurtularak kaçan güçlü hayvan, ekiplerin özverili çalışmalarıyla yeniden bağlanarak dinlendirildi. Kurtarma çalışmasının tamamlanmasının ardından, Karşıyaka Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından sahibine teslim edilmek üzere İzmir Gümrük Müdürlüğü’ne götürüldü.Kurtarma ekibinde yer alan 17 yıllık İtfaiye dalgıcı Mesut Aytekin ile Özay Kökten, daha önce İzmir Körfezi’ne düşen kedi, köpek ve vatandaşları kurtardıklarını belirterek, “İlk defa bir Angus kurtardık. Hayvanın bu kadar uzun süre boğulmadan denizde kalması büyük bir mucize. İzmir Limanı’na gittiğimizde, Singapur bandıralı Angus gemisinin İzmir Limanı’na geldiğini öğrendik. Hatta gemiden iki tane Angus kaçmış, yakalamışlar. Bizim kurtardığımız Angus’un kıyıya yanaşmadan düştüğünü tahmin ediyoruz. Çok yorulduk, Angus da çok yoruldu. Ancak kurtarma faaliyetimiz mutlu sonla bittiği için biz de çok mutluyuz" diye konuştu.