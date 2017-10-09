İzmir Kuş Cenneti için yeni proje!

Dünyada flamingoların en önemli kuluçka alanlarından birisi olan İzmir Kuş Cenneti'nde yaz aylarında yaşanan su sorununun çözümü için DSİ 2. Bölge Müdürlüğünce proje başlatıldı

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İzmir Kuş Cenneti'nin daha temiz suya kavuşması amacıyla bölgeye yaklaşık 40 yıldır su taşıyan 5 bin 318 metrelik açık kanallar yerine borulu sisteme geçilecek.



Boru döşeme ve kaynak işlerine başlanan proje tamamlandığında 11 bini aşkın flamingo ile 291 kuş türünün yaşadığı bölge, saniyede 50 litrelik tatlı suya kavuşacak.



Su iletim hattındaki olası kirliliğin de önüne geçmeyi amaçlayan projenin Mart 2018'de tamamlanarak hizmete girmesi hedefleniyor.



Türkiye'de flamingoların iki üreme sahasından biri olan İzmir Kuş Cenneti'nde mevcut doğal kuluçka adasının dalga erozyonuyla erimesi sonrası yaklaşık 6,5 dönüm alanda dünyanın en büyük yapay kuluçka adası oluşturulmuş, bu sayede kuş cennetinde doğan flamingo sayısı 20 bine ulaşmıştı.



