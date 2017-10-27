İzmir Kuş Cenneti'ndeki flamingo yuvalarını tek tek saydılar

İzmir Kuş Cenneti'ndeki flamingo adasında yapılan sayımda 18 bin 340 flamingo yuvası olduğu belirlendi

Flamingo adasında kuluçkaya yatan flamingoların yuva sayımı İzmir Kuş Cenneti'nin korunması için 35 yıldan beri çaba gösteren Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıkı rehberliğinde, uzman Ahmet Kaya, Biyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Onur Obut ve Kuş Cenneti'nde görevli Orman Muhafaza Memuru Mithat Parlak tarafından yapıldı. Yuva sayımında karışıklığa neden olmamak için her yuvaya 1 mısır tanesi konmak suretiyle yuva sayımı gerçekleştirildi.



1980'li yıllarda Kuş Cenneti'nde flamingolar 75-100 yuvada kuluçkaya yatarken özellikle 2012 yılında yapılan flamingo adası ve alınan koruma tedbirleri sayesinde 2017 üreme döneminde yapılan yuva sayımı sonunda 18 bin 340 flamingo yuvası sayıldı. 2012 yılında ilgili kurumların olumlu görüşleri sonunda flamingolar için yapılan özel adada; 2014 yılında 10 bin 234, 2015 yılında 7 bin 273, 2016 yılında 16 bin 375 yuva sayılmıştı. 2017 yılı sayım sonuçlarına göre 36 bin 680 flamingoya ev sahipliği yapıldığı belirlendi. Her yuvadan 1 yavrunun yetişkin hale geldiği düşünüldüğünde, İzmir Kuş Cenneti'nin 2017 yılında büyük bölümü yetişkin ve en az 15 bini yavru olmak üzere toplam 51 bin flamingo ile dünya flamingo nüfusuna katkı sağladığı vurgulandı.





Önümüzdeki 2018 yılı ve daha sonraki yıllarda, İzmir Kuş Cenneti'ndeki koruma tedbirlerinin alınması ile tatlı su ve tuzlu su ekosistemlerinin korunması için alınacak koruma tedbirlerinin yanı sıra flamingo adasında görülen dalga erozyonunun önlenmesi, flamingo adasındaki çukurların düzeltilmesi ile burada üreyen flamingo sayısının 24 bin yuva ve 48 bin yetişkine çıkacağının öngörüldüğü belirtildi.