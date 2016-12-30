İzmir Kuşcenneti'nde, flamingo ve tepeli pelikanlar rekor kırdı

İzmir Kuşcenneti'nde 2016 yılında 16 bin 375 çift flamingo ve 158 çift tepeli pelikan kuluçkaya yattı

Ege Üniversitesi'nden (EÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir Kuşcenneti'nde kuluçkaya yatan tepeli pelikanlar ve flamingolar 2016 yılında rekor kırdı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen EÜ Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sıkı, flamingoların Türkiye'de sadece Tuz Gölü ve İzmir Kuşcenneti'nde kuluçkaya yatabildiğini, yuvalarını su içindeki toprak adacıklara yaptıkları için dalga aşındırması nedeniyle üreme adacıkları kaybolduğundan üremelerinin risk altında olduğunu bildirdi.



Flamingoların İzmir'de üremelerini sağlamak için 2012 yılında 6 bin 400 metrekare yapay toprak adanın Kuşcenneti Birliği tarafından yapılarak flamingoların üremelerinin garanti altına alındığı bilgisini veren Sıkı, şunları kaydetti:



"1983 yılında sadece 140 çift flamingo kuluçkaya yatabilirken ada yapıldıktan sonra ve flamingoları rahatsız eden eğitim uçaklarının uçuşunun yasaklanması, köpeklerin bu alana girişinin engellenmesi ve adanın bulunduğu yerdeki havuzda su seviyesinin düzenlenmesi sonucu 2014 yılında 10 bin 237 çift, 2015'te 7 bin 273 çift ve 2016 yılında da 16 bin 375 çift flamingo kuluçkaya yattı."



Tepeli pelikanların Türkiye'de 4 sulak alanda kuluçkaya yattığını, bu alanlardan birinin yine İzmir Kuşcenneti olduğunu vurgulayan Prof. Sıkı, "1987 yılında 10 çift tepeli pelikan kuluçkaya yatarken yakın zamanımızda 2014 yılında 141 çift, 2015'te 124 çift ve 2016 yılında da 158 çift tepeli pelikan kuluçkaya yattı. İzmir Kuşcenneti 20 bin çift flamingoya ve 200-250 çift tepeli pelikana ev sahipliği yapıyor." ifadelerini kullandı.



Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün denetim ve yönetiminde olan İzmir Kuşcenneti'nde bugüne kadar 294 kuş türü gözlendi.



İzmir Kuşcenneti'ni Koruma ve Geliştirme Birliği, Binbir Gıda Çamaltı Tuz İşletmesi Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı IV. Bölge Müdürlüğü İzmir İl Şube Müdürlüğü çalışmalara destek oluyor.