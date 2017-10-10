İzmir Laboratuvarı dünyada 3. oldu!

İzmir Ticaret Borsası’nın yüzde yüz sermayesi ile kurulan ve 2014 yılında faaliyete geçen İzmir Ticaret Borsası Laboratuvar, Arge ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (İZLADAŞ) başarılarına bir yenisini ekledi. 155 cihaz arasında İzmir Laboratuvarı dünyada 3. sırada, Selçuk Laboratuvarı ise 7. sırada yer aldı

Uluslararası Pamuk Danışma Komitesinin (ICAC) iştiraki olan Commercial Standardization of Instrument Testing of Cotton (CSİTC) tarafından düzenlenen pamuk lif analiz laboratuvarları karşılaştırma çalışmasına (Round Trials) bu yıl ilk katılan İZLADAŞ, çalışmanın 2017 yılı 1. ve 2. etaplarında elde ettiği başarısını 2017/3. etabında artırarak devam ettirdi.



İzmir ve Selçuk’ta faaliyet gösteren İZLADAŞ pamuk lif analiz laboratuarları; 31 ülkeden 88 laboratuvar ve 155 cihazın katıldığı karşılaştırma testlerinde; dört farklı numunede 5 gün süre ile yapılan çalışma sonucunda 0,17 ve 0,21’lik değerlendirme skorları ile %100 tolerans değerleri içinde ölçüm sonuçları vererek tam puan aldı.



2017/3. etap sonuçlarına göre tüm özelliklerde referans değere en yakın ölçüm sonucu olarak 155 cihaz arasında İzmir laboratuvarı dünyada 3. sırada, Selçuk Laboratuvarı ise 7. sırada yer aldı.



Geniş bir katılım ile gerçekleştirilen laboratuvarlar arası karşılaştırma testine; Amerika Tarım Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren tüm sınıflandırma laboratuvarları ve FIBRE– Faserinstitut-Bremen başta olmak üzere birçok önemli pamuk üreticisi ülkeden laboratuvar katılıyor. Laboratuvarlar arası karşılaştırma çalışması yılda dört kez yapılıyor. Organizasyon, dünyada bu alanda faaliyet gösteren laboratuvarların ölçüm performanslarını diğer laboratuvarlarla değerlendirme imkânı sağlayarak, laboratuvar çalışma standartlarının iyileştirilmesini amaçlıyor.



2014 yılından bu yana ICA-Bremen Cotton Round Teste katılan İZLADAŞ, Csitc Round teste katılımı ile lif analiz cihazlarının ölçüm yeterliliklerini iki farklı organizasyonda test ediyor. Mevcut pozisyonu gereği cihaz doğrulama ve kalibrasyon prosedürlerine çok önem veren İZLADAŞ, laboratuvar ölçüm performanslarını geliştirmeyi ilke haline getirdi.



İZLADAŞ, İzmir Merkez Laboratuvarı ve Belevi-Selçuk Pamuk Lif Analiz Laboratuvarı aracılığıyla başta İzmir Ticaret Borsası üyeleri olmak üzere Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş, (ELİDAŞ) ve ülke genelinde faaliyet gösteren borsalar, üniversiteler, araştırma kurumları, tekstil ve çırçır fabrikaları, özel tohum firmaları gibi pek çok kurum ve kuruluşa hizmet veriyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen izin ile 31 Aralık 2014 tarihinde pamukta yetkili sınıflandırıcı lisansı alan İZLADAŞ bu alanda Türkiye’deki tek laboratuvar olma özelliğini taşıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetiminde çalışmalarını yürüten laboratuvarlarda ELİDAŞ pamuk lisanslı deposuna ürün teslim etmek isteyen mudilerin tek balya analizleri gerçekleştiriliyor.

