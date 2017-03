İzmir Limanı ile Miami Limanı kardeş olacak

İzmir Alsancak Limanı, dünyanın en önemli kruvaziyer limanlarından biri olan Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami Limanı ile kardeş liman olacak.



TANITIM İÇİN ALTIN FIRSAT



ULUSLARARASI KARDEŞ LİMAN ANLAŞMASI

İki şehrin limancılık ve kruvaziyer turizminde işbirliğinin önünü açacak uluslararası kardeş liman anlaşması, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Selçuk Sert ile Port Miami CEO’su Juan Kuryla tarafından 14 Mart 2017 tarihinde, dünyanın en büyük kruvaziyer sektörü buluşması olan Seatrade Cruise Global Fuarı’nda imzalanacak. İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan ve Türkiye Cumhuriyeti Miami Başkonsolosu Özgür Kıvanç Altan da imza törenine şahit olarak katılacak.İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, İzmir Limanı ile Miami-Dade Dante B. Fascell Limanları arasındaki kardeş liman anlaşmasının İzmir’i kruvaziyer gemileri için yeniden uğrak noktası haline getirmek için önemli bir başlangıç olacağını söyledi. Öztürk, “İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu, İzmir ve Marmaris Şubeleri olarak 13-16 Mart tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Fort Lauderdale şehrindeki dünyanın en önemli kruvaziyer buluşması olan Seatrade Cruise Global Fuarı’nda yer alacağız. Fuar boyunca uluslararası kruvaziyer operatörlerinin üst düzey yetkilileri ile bir araya geleceğiz. İzmir ve Miami’nin kardeş liman olması için geçen yıl Dışişleri Bakanlığımız ve Miami Başkonsolosluğu’na yaptığımız başvuru da sonuçlandı. Fuar’da iki limanı kardeş liman yapacak anlaşmanın imzaları da atılacak” dedi.Türkiye’nin tanıtımı açısından atılacak her bir adımın çok değerli olduğuna dikkat çeken Öztürk, bu anlaşma sayesinde İzmir ve Türkiye’nin kruvaziyer turizminde yeni bir atağa geçeceğini söyledi. İki liman arasında bilgi ve deneyim paylaşımının yanı sıra İzmir’in tanıtımı için altın fırsat yaratılacağını belirten Öztürk, “İzmir Limanı ve şehrimiz dünya liginde daha üst sıralara yükselecektir” diye konuştu.Öztürk, şöyle konuştu: “Ne yazık ki ülkemiz turizminde kan kaybı devam ediyor. Ancak biz bu gerilemenin geçici olduğuna inanıyoruz. Bugün Türkiye, 15 bin tesisi, 1 milyon 300 bin yatak kapasitesi, 500’e yakın mavi bayraklı plajı ile bir turizm ülkesidir. Akdeniz’in cazibe merkezi olan ülkemizin doğal güzelliklerini, tarihi zenginliklerini hiç ara vermeden tanıtmaya devam edeceğiz. Gemilerin rotalarını ülkemize ve İzmir’e çevirmesi için çabalarımız devam edecek. Dünyada kruvaziyer sektörü durmuyor. Uluslararası Yolcu Gemileri Derneği’nin rakamlarına göre bu yıl 25 milyondan fazla kişinin kruvaziyer seyahati izin rezervasyon yaptırması bekleniyor. 2017’de 28 bin yolcu kapasiteli 12 geminin denize indirilmesi planlanıyor. Yapacağımız çalışmalarla yeni gemilerin bir kısmının Uzakdoğu’dan Akdeniz’e döneceğini umuyoruz”.Uluslararası Kardeş Liman Anlaşması, iki limanı resmi olarak uluslararası kardeş liman olarak ilişkilendirecek. İki limanın yasal temsilcileri arasında imzalanan bir anlaşma ile hayata geçirilecektir. Her iki liman yük ve kruvaziyer operasyonları ile ilgili karşılıklı bilgi ve istatistik paylaşımı yapabilecek, pazarlama faaliyetlerinde biri birilerini ön plana çıkartacak, liman yapısı ve yük trafikleri ile ilgili teknik detayları karşılıklı olarak paylaşacaklardır. Her iki liman karşılıklı olarak teknik ve finansal olarak, ortak paydada buluşarak gemi trafiğini ve liman operasyonlarını arttırıcı faaliyetlerde bulunacaklardır. Her iki liman oluşturacağı çalışma grupları ile her türlü iş geliştirme ve eğitimle ilgili ziyaret ve faaliyetlerde bulunacaktır. Her iki liman diğer kardeş limanı ön plana çıkartacak faaliyetler içinde bulunacaktır. Karşılıklı olarak her yıl kardeş liman konferansları ve bilgilendirme toplantıları yapılacaktır.