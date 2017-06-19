İzmir Limanı'nda feci ölüm!

İzmir Limanı'nda, vinç üzerindeki konteynerin kopan kilidi başına düşen 25 yaşındaki Fırat Göktuna yaşamını yitirdi

Olay, bugün öğle saatlerinde İzmir Limanı D Kapısı içesinde meydana geldi. Özel bir gümrük müşavirliği ve danışmanlık şirketinde çalışan Fırat Göktuna, limanda yük elleçleme sahasında bulunduğu sırada, bir vincin taşıdığı konteynerin kilidi koparak başına düştü. Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Göktuna'nın öldüğü belirlendi. Bekar olduğu ve işe kısa bir süre önce başladığı belirtilen Fırat Göktuna'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



