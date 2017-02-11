İzmir Limanı'nı da Varlık Fonu'da devrettiler

Varlık Fonu'da devredilen yerlerin arasına İzmir Limanı da dahil oldu

İzmir Limanı da Varlık Fonu'da devredildi.Varlık Fonu, Limanın kendine devri ile birlikte artık İzmir Limanı'nı devredebilir, kiralayabilir ya da satabilir.



İzmir Limanı için daha önce de özelleştirme çalışmaları yapılmıştı. Liman, 49 yıllığına özelleştirilmek istenmiş bunun için de ihale açılmıştı. 3 Mayıs 2007'de yapılan ihaleyi Hutchison, Global ve EİB LİMAŞ kazanmış ve karşılığında 1 milyon dolar teklif etmişti. Ancak konu yargıya taşınmış ve dava süreci 29 ay boyunca devam etmişti. Dava sonunda da Danıştay yürütmeyi durdurma kararı almıştı. 21 Eylül 2012 yılında ikinci bir ihale açılmış, bölgeye AVM yapılması düşünülmüştü. Ancak bu AVM girişimi tepkiyle karşılanmış, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri buna karşı çıkmıştı. Tepkiler nedeniyle bundan da geri adım atılmıştı.



Ancak Limanın artık Varlık Fonu'na devredilmesiyle Varlık Fonu, limanı istediği gibi devretme, kiralama ya da satma hakkına sahip oldu.



Geçtiğimiz günlerde Ziraat Bankası, PTT, BİST, Eti Maden, Çaykur, Türksat, Halkbank ve THY gibi dev firmalar da Varlık Fonu'na devredilmişti.