İzmir Marşı’nı okutmayan müdür görevden alındı

Atatürk Lisesi’nin mezuniyet töreninde öğrencilerin İzmir Marşı’nı okumasına engel olan okul müdürü Selamettin Demirhan’ın İzmir Valisi Erol Ayyıldız tarafından görevinden alındığını söyleyen Bayır, ‘Olayı anlatmamız üzerine telefonu yanımızda kaldırdı. İl Milli Eğitim Müdürü’nü aradı. ‘Derhal bu müdürü görevden alacaksın’ talimatını verdi. Bu gelişme yanımızda yaşandı. Yarın basına resmi haber düşer. Eğer bu müdür görevden alınmazsa mücadelemiz devam edecek’ dedi

Ali Budak- Atatürk Lisesi’nde 13 Mayıs Pazar günü gerçekleşen mezuniyet töreninden öğrencilerin İzmir Marşı okumak isteğine engel olan okul müdürü Selamettin Demirhan’a başta öğrenciler ve velileri, mezunlar ve siyasiler tepkisini göstermişti. Atatürk Lisesi Mezunları Derneği’nin basın açıklamasına CHP İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır, Kamil Okyay Sındır, Atilla Sertel, milkletvekili aday adayı Kani Beko, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Koray Ükünç, çok sayıda öğrenci, mezun ve İzmirli katıldı. Basın açıklamasına katılan vatandaşlar ‘Müdür İstifa’, ‘Yobaz Müdür İstemiyoruz’, ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ sloganlarını atarak, olaysız dağıldı.

‘İzmir Valisi ‘Derhal bu müdürü görevden alacaksın’ talimatı verdi’

İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile görüştüklerini ve okul müdürünün görevden alınması için valinin talimat verdiğini belirten CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, ‘Size bir söz verdik. 40 dakika önce vekilimiz Atilla Sertel ile İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ın yanındaydık. Durumu anlattık. Başkaları da başka şeyler anlatmış. Bizim anlatmamız üzerine telefonu yanımızda kaldırdı. İl Milli Eğitim Müdürü’nü aradı. ‘Derhal bu müdürü görevden alacaksın’ talimatını verdi. Bu gelişme yanımızda yaşandı. Yarın basına resmi haber düşer. Eğer bu müdür görevden alınmazsa mücadelemiz devam edecek. Ancak Valimiz, şu an müdürü görevden almıştır’ dedi. Bayır’ın açıklaması protestocular tarafından sevinçle karşılandı.

Basın açıklaması

Basın açıklamasını Atatürk Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Murat Saraç yaptı. Basın açıklaması ise şöyle; Okulu ve Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkan tüm katılımcılar hepiniz hoş geldiniz. Aramızda olamayıp Türkiye'nin dört bir yanından dudaklarında İzmir Marşı’yla bizleri destekleyenlere de selam olsun. 13 Mayıs Pazar akşamı okulumuzda gerçekleştirilen 130. Yıl mezuniyet töreninin bitiminde genç mezunlarımızın 'İzmir Marşı'nı söylemelerinin engellenmeye çalışılması, gençlerin ve velilerin haklı olarak duruma tepki göstermesine neden olmuştur. Mezunlarımızın ve velilerimizin bu mutlu gününde böyle bir olay yaşanmasından dolayı son derece üzgün olduğumuzu belirtir ve bilinmesini isteriz ki; Kurtuluş Savaşı’nın simgesel şehri İzmir'in kalbinde yer alan İzmir Atatürk Lisesi, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür insanların yetiştiği 130 yıllık dev bir çınardır. Atatürk’ün adını gururla taşıyan okulumuzdan mezun olan herkes, Mustafa Kemal Atatürk'ün Atatürk ve devrimlerinin doğal birer ferdi ve askeridir. Bu gençler yaşamları boyunca yurdumuzu muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için çalışacak ve savaşacaklardır. Hepsi 99 yıl önce tam da bugün 16 Mayıs 1919'da Samsun'a doğru yola çıkan Bandırma vapurundaki cesur yüreklerin ruhunu ve azmini taşımaktadırlar. Bu anlamda gençlerin coşkuyla söyledikleri, ecdadımızın canlarıyla, kanlarıyla kazanılan Kurtuluş Savaşı’na, yanmış yıkılmış Anadolu'nun küllerinden kurulan cumhuriyete ve vazgeçilmez önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e adanmış marşların altında 'siyasi' nedenler aramak, bu ülkenin geleceğini şekillendirecek gençlerin anlık tepkilerini slogan attıkları iddiasıyla bastırmaya, susturmaya çalışmak abesle iştigaldir, basiretsizliktir. Sorumluları bunun hesabını mutlaka vermelidir. Hem de derhal!

Bireysel bir hata, anlık bir gelişme veya yanlış anlaşılma olarak görebilmeyi çok isterdik. Bu noktada idareden gelecek bir telefonu, bu gençlerden dilenecek bir kuru özrü bile kabul edebilirdik. Ancak son dönemlerde okulumuzda ardı ardına yaşananları hatırladıkça bu olayın da nedenlerinin ve amaçlarını gayet iyi anlıyoruz, biliyoruz ve artık yeter diyoruz! Çünkü bu sorun kişisel hatalardan kaynaklanan bir sorun değildir. Bu bir zihniyet sorunudur. O yüzden her şeyden önce bu okulun efsane isimleri tarafından temelleri atılan Türk eğitim sistemini basiretsiz uygulamalarla adeta çökerten, bu ülkenin aydın gençlerinin yarınlara olan yapılan umutlarını çürüten, bu çağdışı zihniyetin okullarımızdan gitmesini ve tüm okullarımızın çağdaş, laik ve özgürlükçü bir eğitim sistemine kavuşmasını istiyoruz. Velisi, mezunu, öğrencisi ve emekçileriyle, cumhuriyeti ve anayasayı esas alan temel değerleriyle bir bütün olduğunun kavranarak, irade ve idare gösterilmesini tüm yetkililerden acil ve ısrarla talep ediyoruz. Biz okulumuzun Türkiye'nin gündeminde geçmişte olduğu gibi sadece emsalsiz başarılarıyla yer almasını ve anılmasını istiyoruz. Bu yönde mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz! Tavrımızın net ve kesin olduğunu tüm kamuoyuna bildiririz. ‘Ebediyen var olsun İzmir Atatürk Lisesi’