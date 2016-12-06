İzmir Menemen'de silah kaçakçılarına operasyon

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri silah kaçakçılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi. Menemen Asarlık merkezli operasyonda, 38 adreste arama yapıldı, 32 kişi gözaltına alındı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, silah kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Menemen ilçesi Asarlık Mahallesi başta olmak üzere kent merkezi de dahil toplam 38 adreste arama yapıldı. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın yönettiği operasyona helikopterle de havadan destek sağlandı. Operasyonda 32 kişi gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri, adreslerdeki aramaların sürdüğünü, hakkında gözaltı kararı bulunan 6 kişinin arandığını belirtti.



