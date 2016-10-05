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    • İzmir merkezli 5 ilde operasyon: 32 gözaltı

    İzmir merkezli 5 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mütevelli heyeti üyelerine yönelik operasyonda, 32 kişi gözaltına alındı

    05 Ekim 2016 Çarşamba 10:08
    İzmir merkezli 5 ilde operasyon: 32 gözaltı
    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmasında İzmir merkezli, Ankara, Antalya, Gaziantep, Manisa illerinde operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 39 kişiye yönelik düzenlediği operasyonda, 32 kişi gözaltına alınırken, 7 kişi aranıyor.

    Gözaltına alınan şüphelilerin örgütünün yönetici konumundaki mütevelli heyeti üyeleri oldukları belirtildi. Örgüt üyelerinden 6'sının FETÖ/PDY'nin kendi aralarında haberleştikleri program olan Bylock'u kullandıkları ileri sürüldü. Şüphelilerin ayrıca, Zaman Gazetesi'ne abone bulup dağıtım yaptırdıkları, kurban bağışı topladıkları iddia edildi.

    FETÖ/PDY'ye yönelik bu soruşturma kapsamında daha önce 3 kez operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda, FetHullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen'in de aralarında bulunduğu toplam 47 kişi tutuklandı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Izmir, Fetö Operasyon, Fetö Mütevelli Heyeti

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