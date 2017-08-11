İzmir merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 6 ilde FETÖ/PDY yönelik operasyonda, örgütün kriptolu haberleşme sistemi ByLock'u kullandıkları öne sürülen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir merkezli Ankara, Samsun, Ağrı, Eskişehir ve Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 10 şüpheli, örgütün kriptolu haberleşme sistemi ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.