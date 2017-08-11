İzmir merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir merkezli Ankara, Samsun, Ağrı, Eskişehir ve Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 10 şüpheli, örgütün kriptolu haberleşme sistemi ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.
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