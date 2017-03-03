İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 7 kişi daha tutuklandı

İzmir'in Ödemiş İlçesi merkezli 6 ilde FETÖ /PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 12 kişiden 7'si daha tutuklandı. Böylelikle aynı operasyon kapsamında tutuklananların sayısı 15'e yükseldi.

İzmir'in Ödemiş İlçesi merkezli Ankara, Antalya, Aydın, Zonguldak ve Gaziantep'te FETÖ/FDY'ye yönelik geçen salı günü sabahı 'Meclis-4' adlı operasyon yapıldı. Memuriyetten ihraç edilen emniyet personeli, öğretmen, vergi uzmanı, TÜBİTAK ve Roketsan'da görevli kişilerin de aralarında bulunduğu 32 kişinin yakalanmasına yönelik polis tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda, 27 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme sistemi 'ByLock' kullanıcısı olduklarının belirlendiği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden ilk olarak 15'i adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hekimliği, şüphelilerden 8'ini tutukladı, 7'sini ise yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. İşlemleri tamamlanan diğer 12 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Bu şüphelilerden 7'si daha tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.Aynı operasyonda tutuklananların sayısı 15'e yükseldi. 5 kişinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.