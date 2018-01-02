İzmir metroda izdiham!

Yeni yıl izni sonrası İzmir'de işe gitmek isteyenler metro sıkıntısı ile karşı karşıya kaldı. Metronun az gelmesinin nedeni bilinmezken, birçok kişi işine geç kaldı

Yeni yıl izni bitti. Yeni yılın ikinci gününde işe gitmek için yollara düşen İzmirli'yi ise trafik ve metro sıkıntısı karşıladı. Metroya binmek isteyen vatandaşlar, metro duraklarında indiklerinde büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Uzun süre metro bekleyen vatandaşlar, sorunun neyden kaynaklandığı konusunda da bilgi edinemedi. Birçok kişi işine ve okuluna geç kaldı. Konuyla ilgili yetkili kişilerden ise henüz bir açıklama gelmedi.



Metro sıkıntısı çekenler duruma Twitter hesaplarından isyan etti.

















ULAŞIM ZAMMI BAŞLADI



Yeni yılla birlikte ulaşım zammı da başladı. Yeni tarifeye göre öğrenci ve 60 yaş 1.65 olurken, tam ise 2.86 TL oldu.