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Yunanistan'ın Kuzey Ege Adaları Ekonomik Kalkınma Ofisi (EOAEN) Başkanı Thrasos Kalogridis yaptığı açıklamada, iki ülke halkları arasında ilişkileri geliştirmek ve turizmi canlandırmak amacıyla Türkiye'nin Ege kıyıları ile Yunanistan'ın Ege Adaları arasındaki sefer sayılarının artması için çalıştıklarını belirtti.Yunanistan'ın Kuzey Ege'deki en büyük adalarından Midilli'ye özellikle Ayvalık üzerinden seferlerin düzenlendiğini, bu seferlerin adadaki turizm hareketleri açısından oldukça önemli olduğunu dile getiren Kalogridis, bölgenin 4 milyonluk bir nüfusa sahip en büyük kenti İzmir ile de sefer bağlantısı kurmak için uzun süredir çalıştıklarını anlattı.Bu konuda İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, geçen yıl mart ayında İzmir'de yapılan Türk Yunan İş Konseyi Toplantısı'nda İzdeniz'e ait gemilerle İzmir ve Midilli'yi birbirine bağlayacaklarını söylediğini aktaran Kalogridis, şöyle devam etti:"İzmir ile bağlantı kurmak, Midilli için çok büyük bir hedefti. Adalardaki ticaret odaları olarak uzun yıllardır bu konuda çalışma yürütüyoruz. Sayın Kocaoğlu ile bir toplantı yaptık. İzdeniz'in katamaranlarının Midilli Limanı'na yanaşmak için uygun olduğu görüldü. İzdeniz'in iki katamaranının yapım aşamasında olduğu, nisan ayında teslim edileceği söylendi. Teslim edilir edilmez seferler başlayacak. Tahminimize göre 17 Mayıs 2017'de ilk sefer yapılacak. Bu, bizim yıllardır hayalimizdi. Biz elimizden geldiğince her türlü problemi çözeceğiz."Mevcut durumda İzmir'den Midilli'ye gelebilmek için önce karayoluyla Ayvalık'a gidilmesi gerektiğini, bunun zaman ve para kaybına neden olduğunu aktaran Kalogridis, bu seferlerle Alsancak Limanı'ndan yaklaşık 2,5 saatlik yolculukla Midilli Limanı'na varılabileceğini dile getirdi.Bu seferler sayesinde Midilli'ye gelen Türk turist sayısının yüzde 30 artmasının öngörüldüğünü ifade eden Kalogridis, Türkiye'de ilk kez bir belediye şirketinin Yunan adasına sefer düzenleyeceğine de dikkati çekti.Türkiye'de Ayvalık'tan Midilli, Çeşme'den Sakız, Kuşadası ve Seferihisar'dan Sisam, Bodrum'dan Kos, Marmaris'ten Rodos adalarına gemi seferleri düzenleniyor. Yunan Adalarına her yıl yaklaşık 400 bin Türk turist geçiş yapıyor.