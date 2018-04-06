İzmir Mithatpaşa meydanı böyle olacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Mithatpaşa bölgesinde kentlilerin "kesintisiz olarak denize ulaşacağı" yeni meydan çalışmalarını inceledi. Başkan Kocaoğlu, İzmirlilerin denizle ilişkisini güçlendiren kıyı tasarımı projesinin sadece sahilleri değil, kentteki yaşam biçimini de zenginleştirdiğini söyledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde oluşturulacak yeni kent meydanının yapım çalışmalarını denetledi. Mithatpaşa Parkı önünde düzenlenen 71 bin 500 metrekarelik meydanın bölgeye yeni bir soluk getireceğini söyleyen Başkan Kocaoğlu, "Huzurlu kentimizin yaşam kalitesinde önemli bir yeri olan sahillerimizi yeniden tasarlıyoruz. Buradaki temel hedefimiz, İzmirlilerin denizle ilişkisini güçlendirmek. Yenilikçi ve katılımcı bir anlayışla hazırladığımız İzmirdeniz Projesi ile Mavişehir-İnciraltı Kent Ormanı arasındaki 40 km’lik kıyı şeridini tasarımla yeniliyoruz. Bu meydan da, aynı bütünün çok önemli bir parçası" diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı, bu projelerle sadece kıyıların değil, kentteki y aşam biçiminin de zenginleştiğini sözlerine ekledi.





İskele de geliyor



Mithatpaşa Karayolu Alt Geçidi'nin üzerinde oluşturulan ve yeşil dokusu, farklı peyzaj uygulamaları ve oyun gruplarıyla bölgeye estetik açıdan önemli bir değer katacak olan bu yeni meydan, İzmirlileri 1200 metrekarelik sahil şeridi ile buluşturacak. Ayrıca yeni düzenleme sayesinde, Mithatpaşa Parkı’nın kara tarafında kalan tarihi doku da daha görünür ve algılanır hale gelecek. Meydanda, sanatçı Günnur Özsoy'un anıt heykel çalışması da yer alacak. Anıt, hem birlik ve beraberliği hem de İzmirliler’in demokrasiye inancını anlatacak.



Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi ve Hamidiye Cami önünde kentlilerin kesintisiz olarak denize ulaşacağı yeni meydan projesinde çocuk oyun alanı, sahne olarak kullanılabilecek gösteri alanı, su oyun alanı, dinlenme alanları, bisiklet ve yaya yolları, özel tasarlanmış kentsel donatılar, otomatik tuvaletler ve etkinlik alanları yer alacak. Şu anda yolculu ön işletme seferlerini yapan tramvay da meydanın içerisinden geçiyor. İmar planı sürecinin tamamlanmasının ardından planlanan ikinci etapta ise deniz ulaşımını güçlendirmek amacıyla kıyıda vapur iskelesi ve tekne yanaşma yeri de yapılacak.



Meydana, Meclis kararıyla "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri " adı verilmişti.



