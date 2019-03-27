İzmir Modeli'ni dağıtıyor

31 Mart yerel seçimlerinden sonra görevini devretmeye hazırlanan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Vali Ayyıldız'la vedalaşırken uzun yılların birikimiyle yazdıkları 'İzmir Modeli' kitaplarını hediye etti. Türk Parlamenterler Birliği ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti'ne de veda ziyareti gerçekleştiren Başkan Kocaoğlu, akşam da Büyükşehir Belediyesi bürokratlarıyla buluştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, üç dönemlik görev süresinin sonuna yaklaşırken çıktığı veda ziyaretlerini İzmir Valiliği, Türk Parlamenterler Birliği ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti ile sürdürdü.

Vali'den teşekkür

İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret eden Başkan Aziz Kocaoğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin uzun yıllar üzerinde çalıştığı ve başarılı sonuçlar aldığı 'İzmir Modeli' ile ilgili yazılmış kitapları armağan etti. Vali Ayyıldız da kente büyük katkısı nedeniyle İzmirliler adına şükranlarını sunduğu Kocaoğlu'na, Osmanlı motifli koleksiyon parçası cam kâse hediye etti.

Çok güzel bir iz bıraktı

Daha sonra Türk Parlamenter Birliği İzmir Şubesi'ni ziyaret eden Başkan Aziz Kocaoğlu, kentin yetiştirdiği eski parlamenterle tek tek vedalaştı. Birlik Başkanı Metin Öney, "Sizinle çok güzel bir 15 yılımız geçti. Sayenizde İzmir Türkiye'ye örnek oldu. Dürüstçe hizmet edileceğini, zamanı gelince gidileceğini de gösterdiniz. Aday olmayacağınız halde yaptığınız seçim çalışmaları bizi şevklendirdi; biz aynı gayreti gösteremedik. Arkanızda çok güzel bir iz bıraktınız. Sizi çok arayacağız" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, İzmir Gazeteciler Cemiyeti'ni de ziyaret ederek Başkan Misket Dikmen ve Yönetim Kurulu üyeleriyle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Başımı hep dik tuttunuz

Akşam saatlerinde Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının düzenlediği etkinliğe katılan Başkan Kocaoğlu, duygusal anlar yaşadı. Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki buluşmada eşi Türkegül Kocaoğlu'nu da yanına alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, "Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak çok ürettik, güzel şeyler başardık. Eğer ortada Türkiye'ye örnek gösterilen bir İzmir Modeli varsa, bunda sizlerin emeği çok büyük" diye konuştu.

Aileye teşekkür

Ailesine de teşekkür eden Başkan Kocaoğlu şöyle devam etti:

"Eşim ve çocuklarım, bir belediye başkanının, siyasetçinin ailesinin nasıl olması gerektiğini herkese gösterdi. Bu nedenle eşim Türkegül Kocaoğlu'na, çocuklarım Ulaş ve Çağdaş'a, gelinlerim İpek ve Esra'ya özel bir teşekkürüm olacak. Beni hiçbir zaman yere baktırmadılar; hep başımı dik tuttular. Aynı şeyi Büyükşehir personeli için de söylüyorum. Büyük operasyonlardan geçtik. 130 arkadaşımız tutuklandı. Ama bu kirlenmiş siyasette en küçük bir leke bile bulamadılar. Hepimiz bir ucundan tuttuk, inandık güvendik. Daha da önemlisi, İzmir bize inandı ve güvendi. O süreç içinde bir Allah'ın kulu 'Bu belediyede şaibe vardır' demedi. Yüzümüzün akıyla görevimi tamamlıyorum. Zor günlerde mücadele etme azmini sizler sayesinde yakaladım. Bundan sonraki günlerde yine İzmir için çalışmaya devam edeceksiniz."

Kısa bir teşekkür konuşması yapan Türkegül Kocaoğlu ise "Görüyorum, kocaman bir ailemiz olmuş. Sizler gibi değerli dostlarımız oldu. Biz sizi unutmayacağız; siz de bizi.. Buna yürekten inanıyorum. Ben de bir İzmirli olarak İzmir'e yaptığınız hizmetler için teşekkür ediyorum" dedi.