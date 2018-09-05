İzmir neden kokuyor?

İzmir'de herkes birbirine 1,5 aydır çok keskin hissedilen kokunun kaynağını soruyor. Yetkili kurumlar ise durumun neden kaynaklandığı konusunda bir açıklama yapmıyor. Büyükşehir'in atık suyunu arıtmadan denize döktüğü de iddialar arasında yer alıyor

Ali Budak- İzmir'de son 1,5 aydır yaşanan koku sorunu vatandaşı çileden çıkardı. Kokudan dolayı sosyal medyada sürekli rahatsızlığını dile getiren vatandaşa ise yetkili kurumlardan açıklama yapılmıyor. Kokunun nedeni olarak da çok sayıda iddia dile getiriliyor. Büyükşehir'in atık suyunu arıtmadan denize döktüğü de iddialar arasında yer alıyor. Büyükşehir'i konuyla ilgili bilgi almak için aramamıza rağmen hala konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Yaklaşık 1,5 aydır İzmir'i pis bir koku sardı. Özellikle gece 12'den sonra başlayan koku sabah 9'a kadar körfeze yakın bölgelerde yoğun olarak hissediliyor. Şehri saran kokuyla ilgili ise yetkili hiçbir kurumdan açıklama gelmedi. Büyükşehir belediyesi yetkilileri yoğunluğu nedeniyle dönüş yapmazken çevre konusuna ilişkin dernekler ise koku nedeni olarak yaklaşık 1,5 ay önce Çiğli Arıtma Tesisi'nde çıkan yangını gösteriyor. Çıkan yangının içten içe yanmaya devam ediyor olabileceğini ve kuzeyden esen rüzgarın da kokuyu şehre taşıdığı belirtiliyor.

'Koku yangın çıkan alandan geliyor olabilir'

Kokuya ilişkin olarak yaklaşık 1,5 ay önce İzmir Büyükşehir Belediyesi Çiğli Arıtma Tesisi'ndeki çamur alanda yangın çıkmasını işaret eden Doğa Derneği Üyesi Eyüp Fatih Şimşek, "Bu çamur alanda biriken metan gazından dolayı yaklaşık 1,5 ay önce alanda yangın çıkmıştı. Bu yangın söndürüldü ancak hala içten içe koku devam ediyor olabilir. Çünkü İzmir körfezinin açık alanı kuzey bölgesi ve arıtma tesisinin yer aldığı alan da burada yer alıyor. Bu durumda da koku rüzgarla şehre taşınıyor olabilir. Bazı ülkelerde bu tarz yangınlardan sonra 6 aya kadar kokunun devam ettiği görüldü. Bunun dışında ortaya atılan Büyükşehir Belediyesi'nin arıtmadan deniz suyuna karıştırdığı iddiaları hakkında ise bir şey söyleyemem. Çünkü bu bir iddia ve daha öteye de gitmiyor. Araştırılması gerekiyor. Bunu bilme şansım da yok. Bu konuda Büyükşehir'in açıklama yapması gerekir. Ancak böyle bir şey yapılacağını da zannetmiyorum.

'İzmir uzun zamandır kokuyor'

Kokunun sadece son 1,5 aydır olmadığını da belirten Şimşek, şöyle devam etti: 7 yıldır burada yaşayan biri olarak söylüyorum, İzmir berbat kokuyor. Aslında bu kokuyu 7 yıldır alıyorum. Bu berbat kokuda değişen bir şey yok. Bir de şu an sıcaklığın en yoğun yaşandığı zamandayız. Yaz boyunca toprak ve deniz bütün sıcaklığı çekti ve en yüksek sıcaklığa ulaştı. Şu anda insan dışkısı gibi olan pis koku organik bir koku da olabilir. Çünkü Foça tarafına gittiğinizde oradaki boğazın orada hiçbir atık olmamasına rağmen çok iğrenç kokar. Bu da denizdeki yosunlardan ve kendi atıklarından dolayı ortaya çıkan kokudur. Ekolojik bir durum yani. Bu kokunun nedeni bu da olabilir.

Belediye sonunda açıklama yapacak!

Gazete olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde körfez temizliğinden ve kokudan sorumlu birimlerle yaptığımız görüşmelerde 2 gündür yetkili kimseden açıklama alamadık. Son olarak ise durumla ilgili en kısa zamanda bir basın açıklaması yapılacağı söylendi.