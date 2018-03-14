İzmir Ödemiş'te kavga ölümle bitti

İzmir Ödemiş'te aralarında husumet olan ikilinin kavgasında silahlar da çekildi. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Olay dün saat 23.00 sıralarında İzmir Ödemiş'in Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 24 yaşındaki Mehmet Poyraz ile 29 yaşındaki Ali Özay sokakta karşılaştı.



İddiaya göre husumetli olan ikili tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özay, belinde bulunan tabancayı çıkartarak Poyraz'ı vurdu. Poyraz kanlar içinde yere yığılırken, çevredekiler durumu hemen jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri Poyraz'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak Poyraz hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Olay sonrası kayıplara karışan Özay'ın Ödemiş Belediyesi'nde çalıştığı öğrenildi. Jandarma ekipleri yaptıkları aramada Özay'ı yakalayarak gözaltına aldı. İfadesinin alınması için emniyete götürülen Özay daha sonra da adliyeye sevk edildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.