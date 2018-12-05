İzmir Ödemiş'te kaza: 5 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kamyonetin kavşakta dönüş yapmak isteyen otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

İzmir Ödemiş'te kaza: 5 yaralı
05 Aralık 2018 Çarşamba 09:07

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında İzmir- Ödemiş karayolunda meydana geldi. Tuncay Yıldırım yönetimindeki 35 ZKP 88 plakalı kamyonet, tali yoldan çıkıp kavşaktan dönüş yapmak isteyen Filiz Deveci (44) yönetimindeki 35 AR 6682 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Filiz Deveci ile yanındaki Emine Akbuga (71), Ganime Akbuga (13), Kaan Akbuga (10) ve Esra Kaptan (14) yaralandı.

Yaralılar, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #ödemiş kaza
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