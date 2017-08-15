İzmir olası bir depreme hazır değil!

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İzmir Şubesi, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 18’inci yıldönümü kapsamında yaptığı basın açıklamasında, İzmir’de kentsel dönüşümle ilgili somut adımların atılmadığını ve olası büyük bir depreme kentin hazır olmadığını söyledi

İMO İzmir Şubesi 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 18’inci yıldönümünü düzenleyeceği etkinliklerle anacak. Kentin bazı noktalarına kurulacak stantlarla deprem gerçeği vatandaşlara anlatılacak. Konuyla ilgili İMO İzmir Şubesi Başkanı Gürkan Erdoğan basın açıklaması yaptı. Kentsel dönüşüm uygulamalarında özellikle İzmir’de somut adımların atılmadığını belirten Erdoğan şöyle konuştu:



“Marmara Depremi’nin üzerinden 18 yıl geçti. Bu depremde binlerce insanımızı kaybettik, binlerce insanımız yaralandı. Evlerimiz yıkıldı. Milyonlarca liralık ekonomik kayıp yaşandı. Yine depremi 17 Ağustos depreminin yıldönümü olduğu için hatırlayacağız. O depremden sonra ülkemizi ve kentlerimizi yönetenler deprem gerçeğinin farkına vardıklarını söylediler. Biz de '17 Ağustos depremi bir milad olacak' dedik. Depremden sonra bilim adamları bir araya geldi. Deprem şurası, kentleşme şurası toplandı. Deprem master planı hazırlandı. Ne yazık ki bu bilgiler raflarda kaldı. Depreme dayanıksız binaların yıkılarak yeniden depreme dayanıklı yapılması için kentsel dönüşüm yasası çıkarıldı. Yapı stokunun onarım ve güçlendirilmesi yok sayılarak, yık yap anlayışı kurtuluş yolu olarak ifade edildi. Ancak kentsel dönüşüm sadece konutun maddi olarak değerli olduğu yerlerde uygulandı. İzmir’de ise kentsel dönüşümde maalesef somut adımlar atılamadı. Olası büyük bir depreme ne yazık ki hazır değiliz."





'EV ALIRKEN DEPREME DAYANIKLILIĞINA DA BAKIN'



İnsanların deprem konusunda bilinçli olması gerektiğini söyleyen Erdoğan, geçmiş depremleri hatırlatarak olası bir depremde birinci saatte insanların yardımına kimse gelmeyeceğini, insanlara komşularının yardım edeceğini ifade etti. İnsanların ev alırken evin mutfağına ya da metrekaresine önem gösterdiğini, ancak binanın depreme dayanıklı olup olmadığı konusunun akla gelmediğini hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bilimin, tekniğin ve insan yaşamının dikkate alındığı bir kentleşme ve yapılaşma yerine kişi ve grup çıkarlarına dayalı bir yapılaşma anlayışı kenti yaşanmaz hale getiriyor. Ormanlar, ağaçlar, parklar ve bahçeler yok edilerek kentlerde boş alan bırakılmıyor. Kentlerimiz küresel iklim değişikliklerinin etkisine sokularak afetlere açık hale getiriliyor. Afet bir doğa olayının kendisi değil, doğurmuş olduğu sonuçtur. İnsanların bu sonuçlara karşı bilinçlenmesi gerekmektedir. Ev alırken mutfağa metrekaresine değil evin depreme dayanıklı olup olmadığının araştırılması gerekir. Bunu yaptığımızda afetlerin sonuçlarını en aza indirgemiş oluruz. 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 18’inci yıl dönümünde belediyelerimizle iş birliği yaparak deprem stantları açacağız. Bu stantlarda vatandaşlarımıza deprem gerçeğini anlatacağız"



İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, 17 Ağustos’ta Alsancak Vapur İskelesi, Bostanlı Rekreasyon Alanı, Bornova Büyük Park ve Üçyol Uğur Mumcu Parkı’nda ‘Depreme duyarlılık stantları’ açacak.