İzmir Optimum 105 milyon Euro'luk yatırımla büyüdü

RÖNESANS Gayrimenkul, Türkiye'nin yedi ilindeki sekiz alışveriş merkezinden biri olan İzmir Gaziemir'deki Optimum Alışveriş Merkezi'ni 105 milyon Euro'luk yatırımla büyüttü. Mağaza sayısının 160'dan 250'ye çıkardıklarını belirten Rönesans Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özgümüş, yeni projelerin de eklenmesiyle İzmir'e yapacakları yatırımın toplam tutarının 1 milyar Euro'yu bulacağını açıkladı

Büyüyen Optimum AVM'nin açılışı nedeniyle düzenlenen basın toplantısına Rönesans Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özgümüş ve Genel Müdür Hasan Şimşek katıldı. Şimşek 5 yıl önce açılan İzmir Optimum Outlet'in, 5 yıl sonra 31 Mart 2017 tarihinden itibaren outlet konseptinden çıkarak regular bir AVM olarak hizmet vermeye başlayacağını söyledi. Şimşek, "Bugün, Türkiye genelinde 7 ilde Optimum, Piazza ve Kozzy markalı 8 AVM ile hizmet verdiğimiz Rönesans Gayrimenkul olarak, İzmir'de büyük bir gelişim ve dönüşüme imza attık. Herkesin yatırımlarını askıya almayı düşündüğü bir dönemde 105 milyon Euro'luk bir yatırımla İzmir Optimum kiralanabilir toplam alanı 58 bin metrekareden 86 bin metrekareye, AVM'nin total alanı ise 138 bin metrekareden 228 bin metrekareye ulaştı. Sadece İzmir özelinde mevcut durumda 1954 kişinin istihdamına katkı sağlarken, İzmir Optimum'un büyüme ve dönüşüm projesi ile 1000 kişiye daha istihdam sağlayabileceğiz. Yıllık ziyaretçi sayısının 12 milyondan 16 milyona çıkmasını öngördüğümüz İzmir Optimum'da, marka karmasını artırarak dünyaca ünlü birçok markayı bünyemize kattık. Değişim projesiyle var olan 160 mağaza sayısına 90 yeni mağaza daha eklenerek toplam mağaza sayısını 250'ye çıkarttık. İzmir'de ilk kez yeralacak mağazalar da İzmir kökenli yerli markalar da var" dedi.



EGE'Nİ EN BÜYÜK AVM'Sİ



İzmir Optimum'un Ege Bölgesi'nin de en büyük alışveriş merezine dönüştüğünü belirten Şimşek "250 mağazası, 1600 ek araç kapasitesi ile 3 bin araçlık yeni otopark alanı, bünyesinde ilk kez hizmete girecek spor kulübü, 10'dan fazla açık teraslı yeni restoranı ve kafesi, buz pisti, sineması, bowling ve diğer çocuk oyun alanları ile yepyeni bir Optimum'u hizmete açıyoruz. İzmir Optimum'da ziyaretçilerimizin hizmetine sunmaktan heyecan duyduğumuz yeniliklerin arasında, özel tasarlanmış çocuk oyun parkları da ayrı bir yer tutuyor. Farklı yaş gruplarından çocukların zihinsel zeka ve el becerilerinin gelişmesine yardımcı olacak, hem kum hem de çimende oynama imkanı tanıyacak, 3 bin metrekarelik 2 yeni çocuk oyun parkı da projemizin en önemli yenilikleri arasında. Aynı zamanda, Otizimli çocuklar için özel olarak tasarlanmış oyuncakların bulunacağı bir alan da yaratıldı" diye konuştu.



İZMİR'E 1 MİLYAR EURO'LUK YATIRIM



Başkan Yardımcısı Murat Özgümüş ise ülkede bazı yatırımların yavaşladığı bir dönemde bu yatırımı yapmanın kendileri için gurur verici olduğunu söyledi. Türkiye'nin pek çok kentinde ofis, otel, konut ve AVM projeleri gerçekleştirdiklerini belirten Özgümüş, "Önümüzdeki yıllarda da yatırımlarımız devam edecek. Kısa ve orta vadedeki 7 proje için 1.7 milyar Euro'luk yatırım yapacağız. İzmir'de Karşıyaka'da Carrefour'un eski binasının olduğu alanı satın aldık. Yarı açık yarı kapalı konsepte iki katlı AVM yapılacağız. Turan bölgesindeki arsamıza konut, ofis, otel ve AVM yapılacak. Önümüzdeki yıl başlayacağız. Konak ilçesinde Ankara Caddesi üzerinde Tekfen'le ortak konut, AVM ve ofis projesinde çalışmalarımız sürüyor. Projeler bittiğinde toplamda İzmir'e 1 milyar Euro'luk yatırım yapmış olacağız" dedi.



Özgümüş, basın mensuplarını soruları üzerine Türkiye'nin pek çok kentinde doğru yerde, doğru inşaat teknikleri ve konsepte yapılmış her AVM'yı satın alma ilgileri olabileceğini özellikle seçtikleri bir bölge olmadığını söyledi. Optimum'un yoğunluğu nedeniyle yaşanan trafik sorunlarıyla ilgili Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi'yle çözüm için diyalog halinde olduklarını belirten Özgümüş, otoparkın büyütülmesi, aldıkları tedbirlerle birlikte sorunun çözüleceğine inandığını belirtti.



Hasan Şimşek ise AVM'deki kiraların dolar kurundan etkilenmesi ve parakendicilerin sorun yaşamasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Parakendicilerin karlılığı dolar kuru nedeniyle düştü. Ama kira, maliyetin yüzde 14'ünü aşmaz. Beş yıl önce kiracılar agresif büyümek istedikleri için yüksek kiralar verdiler. Şimdi de değerinin altına kiralamak isteyenler olabilir. Biz orta yol olmasını istiyoruz. Parakendeciler olmazsa AVM'ler olmuyor, AVM olmayınca parakendeciler büyüyemiyor. Bu konu 1-2 yıl içinde oturur. Biz kiralamalarımıza dövizle devam ediyoruz. Çünkü kredileri de döviz üzerinden alıyoruz. Sorunun geçici oldğuna inanıyorum" dedi.



Şimşek, Optimum AVM'nin yeni binasının bugün saat 19.00'da açılacağını söyledi.

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