İzmir otel yatırımında yine sınıfta kaldı

Türkiye Otelciler Birliği'nin rakamlarına göre, İstanbul'a 22, Antalya'ya 17, Trabzon ve Muğla'ya 14, İzmir'e ise 8 yeni otel yatırımı yapılacak. Teşviğe rağmen İzmir'e yatırım gelmediğine dikkat çeken Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, "İzmir'de siyasi çekişme turizmciye çelme takmasın. Yerel yönetimin İzmir için çalışması lazım." dedi.

Halil Özcan - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) geçen yıl 49 ilde toplam 28 bin 661 yataklı 167 yeni otel projesi için teşvik başvurusu yapıldığını, bu otellerin 3 milyar 50 milyon lira yatırımla hayata geçirileceğini açıkladı. Yeni otellerin hayata geçmesiyle 8 bin 303 ek istihdam sağlanacak. İstanbul'a 22, Antalya'ya 17, Trabzon ve Muğla'ya 14, İzmir'e ise 8 otel yatırımı yapılacak.

Devletin herkese teşvik verdiğini belirten Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, "Teşviğe rağmen İzmir'e yatırım gelmiyor. Bir Yatırımcının teşvik alıp da yatımı yapması için o bölgenin cazip hale gelmesi ve yatırdığı paranın geri dönmesi lazım. Antalya doyduğu halde 17 otel teşviki alıyor çünkü turist geliyor. Çünkü Antalya çok başarılı bir turizm strtejisi ile tanıtım yapıyor. Yerel yönetimlerin başarılı çalışmalarıyla bunu başarıyor çünkü turizm devletin değil yerel yönetimlerin turizmciye göstermiş olduğu ilgi alaka ve ona göstermiş olduğu hassasiyetle doğru orantılı gidiyor." diye konuştu.

İzmir'de Dikili ve Gümüldür Doğanbey termal turizm alanı ilan edildiğini ancak hiç başvuru olmadığını kaydeden İşler, şöyle devam etti: "İzmir resört otelcilikle ilgili olarak bu kadar zengin bir sahil bandına sahip olduğu halde otel yatırımı çok az. Şehir otelciliği konusunda yatırım var. Bu konuda yapılan fizibilitelerde ise teşvik veya kredi almak yerine 50-100 odalı butik oteller yapılıyor."

Şahsa ait arazi fazla

Bir yerde teşvikle yatırım yapılabilmesi için tahsisli arazilerin olması gerektiğini ifade eden İşler, "Bu tahsisli arazilere teşvik alarak yatırım yapmanız lazım, yani çayın taşı çayın kuşuyla. Ya da tahsisli araziler yoksa doğru yatırımın olabilmesi için paranın geriye dönüşünü hesapladığınızda cazibesi olan ve turist çekebileck yerlere yatırımı yapmanız lazım. İzmir'de Kültür ve Turiz Bakanlığı'nın açıkladığı tahsisli araziler, Antalya, Muğla veya doğudaki illerden daha az çünkü İzmir'de şahsa ait araziler fazla, devlete ait araziler daha az. Antalya'da devlet arazisi daha çok. İkinci kaygımız ise yerel yönetimlerin özellikle Avrupa'da tanıtım yapması gerekiyor." şeklinde konuştu.

İzmir'in daha çok iç pazarda Çeşme Alaçatı gibi yerleriyle öne çıktığını kaydeden İşler, "Bir yatırımcı 2,5 ay dolacak, geriye kalan 9,5 ay boş kalacak bir tesise yatırım yapmak istemiyor. Bu durumda yerel yönetimlerin kesin ve net bir şekilde sezonu uzatabilecek tanıtım çalışmaları yapması lazım. Avrupa, Rusya, Uzak Doğu'da, Çin'de İzmir'i iyi anlatan, çekim gücü getirecek olan turizmcilerin teşvik edilmesi ve turist getirilmesi lazım. İzmir'de otel ihtiyacı oluyor hissisi oluşturursanız yatırımcı iştahlanır ve yatırım yapar." ifadelerini kullandı.

Siyasi çekişme etkilemesin

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın artık Antalya'ya teşvik vermemesi gerektiğini söyleyen İşler, şöyle devam eti: "Antalya, Türkiye'nin de üstünde tanıtılarak bu hale geldi. Yatak sayısı çok arttı. Bundan sonra yapıldığında birbirlerini vururlar. Rekabetten dolayı fiyatları aşağıya çekmek zorunda kalırlar."

Yerel yönetimle iktidarın farklı partilerden olmasından dolayı bazı tahsis konularında anlaşmazlık çıktığını ileri süren İşler, "Bu kısır çekişmenin de İzmir'e zararı oluyor. Yeni belediye başkanlarından şunu rica ediyorum, geçmiş dönemlerde İzmir turizm konusunda üvey evlat olarak tanıtıldı. Maalesef turizmciye ilgi gösterilmedi. Genç işsizliğin 24,5 ile batının en ucundaki bu şehirde yaşandığını görüyoruz. Bu kadar entelektüel ve gencin olduğu bu şehirde işsizliğin bu kadar yüksek olması kayıptur ve ayıptır. Yeni başkanlar bu şehrin turizm potansiyelini kullansın. Bu genç işsizlik sorununu çözecektir. Gelecek yatırımların sayısını artıracaktır. Kültür inanç ve deniz turizminde çok zenginlikleri olan bir bölgeyiz." dedi.

İktidar başka, yerel yönetim başka partiden olmasının sorun oluşturmayacağını ifade eden İşler, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biri 'A' biri 'B' partisinden olabilir ama tekmeyi biz yemeyelim. Yerel yönetimin İzmir için çalışması lazım. İktidar 'A' partisinden ise yerel yönetim de 'A' olsun ki sorunlar çözülsün demiyorum. Bunların ikisinin tepişmesinden ekmek derdine düşen turizmci dayak yemesin. Böyle bir şeye gerek yok. Aranızda ne yapıyorsanız yapın ama İzmir turizminin düşünülmesinden yanayım. Kişilerin siyasi görüşleri bizi aşar. Biz işadamıyız, paranın peşindeyiz. Siyasi iradenin renginin peşinde değiliz."