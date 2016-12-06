İzmir otogarında iki terörist yakalandı

İzmir otogarında bombalı eylem hazırlığında olan iki kadın terörist yakalandı

İzmir otogarında operasyon düzenleyen İzmir İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bombalı eylem hazırlığında olan iki kadın teröristi yakaladı.



Teröristlerden birinin isminin S.B. olduğu ve bu kişinin 2014 yılında MLKP'ye katılarak Suriye'ye silah eğitimi almak için gittiği öğrenildi.



Yapılan takip çalışmasında S.B.'nin kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı ve İzmir'e silahlı ve bombalı eylem yapmak için geldiği öğrenildi.



Yakalanan S.B.'nin yanında yardımcı olarak da N.M. isimli bir kadın teröristin olduğu ve keşif yaptıkları öğrenildi. (Hürriyet)