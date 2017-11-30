İzmir ranta kurban gitmesin

Buca Kent Konseyi, İzmir’in beton yığınlarına gömülüp İstanbullaşmaması için “ İzmir’e sahip çık” başlıklı gündemle toplandı. Toplantıda Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği İzmir Temsilciliği’nin çarpıcı veriler ortaya koydu. TUİK verilerine göre geçtiğimiz yıl İstanbul ve Ankara’dan 180 bin kişinin İzmir’e göç ettiğini açıklayan ve “ İzmir işgali başlıyor” diyerek uyarılarda bulunan yetkililer, müdahale edilmezse İzmir’in rant ekonomisine kurban gideceğini belirtti

Buca Kent Konseyi ‘ İzmir’e Sahip Çık’ gündemli genel kurulu Buca Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. Toplantıya, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Murat Işık, Buca Kent Konseyi Başkanı Mürüvet Balcılar, TMMOB İzmir İKK Dönem Sekreteri Melih Yalçın, TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Özlem Şenyol Kocaer ve Konsey üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Buca Kent Konseyi Başkanı Mürüvet Balcılar, İzmir’in doğal kaynak ve dokularının yok edilerek yeni bir İstanbul haline getirilmesine izin vermeyeceklerini belirtirken,Buca Belediye Başkan Yardımcısı Murat Işık, “Eğer sahip çıkmazsanız, kenti sadece rant ekonomisi dayalı yönetmeye çalışırsanız hem kente hem de o kentin insanına ihanet etmiş olursunuz. Bizler, birileri ihanet etmeden buralara sahip çıkmalıyız” açıklamasında bulundu.



İzmir’in işgali başlıyor



Açış konuşmalarının ardından TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sekreteri Melih Yalçın ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Özlem Şenyol Kocaer çarpıcı veri ve tespitlerini ortaya koydu. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sekreteri Melih Yalçın, İzmir’in tarihi bir dönemeçte olduğunu vurgularken ,” Artık kimse İstanbul’a yatırım yapmıyor. Bunun yerine daha yaşanabilir kentlere, yani İzmir’e yöneliyor. Ege’ye doğru bir akın var. İzmir geçen yıl TÜİK verilerine göre 180 bin kişilik göç aldı. Bunun bu rakamda kalacağını sanmayın, bu milyonlara ulaşacak. Doğal hayatı özleyenler İstanbul ve Ankara’dan İzmir’e göç ediyor. İzmir’in işgali başlıyor. İmar planları, sit alanı derecelendirme düzenlemeleri ve İzmir Körfez Geçiş projesi gibi çalışmalar rant ekonomisini işaret ediyor. İstanbul’a ihanet ettik diyenler bunu bilerek isteyerek yaptılar. Ama İzmir ‘de buna bir an önce dur denmesi şart” uyarında bulundu.



