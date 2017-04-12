İzmir Saat Kulesi, parkinson hastaları için yeşil oldu

Geçtiğimiz günlerde Ege Üniversitesi Hastanesi Koridorlarında “Maske Hayatlar” isimli resim sergisinin açılışını gerçekleştiren Parkinson Hastaları Derneği, bu kez de hastalığa farkındalık yaratmak amacıyla İzmir Saat Kulesi şifanın rengi yeşil ile ışıklandırıldı

Parkinson Hastaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülnür Uğurlu Kelçe “Yeşil, şifanın rengidir. Biz de şifalanalım ve parkinson hastalığından kurtulalım diye simgeleşmiş Saat Kulesi’ni yeşil yapmak istedik” dedi.



Toplumun Parkinson hastalığını çok bilmediğini ve genellikle Alzheimer hastalığıyla karıştırıldığını ifade eden Kelçe “Toplumda hastalık ile ilgili dernekler her zaman sıkıntılı olarak algılanır. Bizim derneğimiz bilinenin tam aksine moral ve motivasyonu yükseltmek için var” dedi. Derneklerin de hastalarından biri tarafından verilen resim kursu dışında makrome çalışması, puzzle, egzersiz, kitap okuma etkinlikleri, geziler, Türk Sanat Musikisi ve ses çalışmaları, harmandalı kursu gibi aktivitelerin de olduğunu söyleyen Kelçe “Amacımız, Parkinson da olsak bununla birlikte mutlu yaşanabileceğini göstermek ve öğretmek. Sevginin ve üretmenin ayakta kalmak için en önemli şeylerden biri olduğunu aşılamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin etkinliklerine ve çalışmalarına her zaman duyarlı davrandığını belirten Kelçe, “Parkinsonla hayata küsmeyelim. Derneğimize hasta ve yakınlarını bekliyoruz. Bu hastalığı tamamen yenemesek de mutlu bir şekilde ayakta kalmayı başaracağımıza inanıyoruz. Gönüllülük önemli bir kavram, el ele verilirse yapılamayacak şey yok” dedi.



“PARKİNSON, YAPACAĞIM ŞEYLERE ENGEL DEĞİL”



Dernek üyelerinden Suzan Onur, dernekte çok mutlu olduğunu dile getirerek “Derneğimizde hiç boş durmuyoruz. Orası artık bizim evimiz, oradaki insanlar da ailemiz oldu. Ne olursa olsun hiçbir zaman eksik etmedikleri güler yüzleri beni çok mutlu ediyor” dedi. Derneğin harmandalı ekibinde de yer aldığını ifade eden Onur, “Ben burada birçok etkinliğe katılıyorum. Sürekli resim yapıyorum, kısa bir zaman önce de farkındalık yaratmak adına resim sergisi açtım. Parkinson hastası olabilirim ama bu yapacağım şeylere engel değil” dedi.



Tülay Sarıoğlu ise “Harmandalı grubumuzla birlikte İstanbul ve İzmir’de gösteri düzenledik. Daha birçok etkinliğimiz olacak. 24 Nisan’da Ticaret Odası’nda toplanarak ‘Maske Hayatlar’ ve ‘Maske’ye dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için 200 saniye sessiz kalacağız” dedi.



Etkinlik, dernek üyelerinin harmandalı dans gösterisinin ardından son buldu.