İzmir saldırganının ailesi cenazeyi almaya geldi, kimse araç vermedi

İzmir'e saldırı düzenleyen ikinci teröristin cenazesini alması için anne ve babası İzmir'e geldi

İzmir'de 5 Ocak günü, adliye otoparkına girmek isteyen teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmıştı. Çatışmada iki saldırgan terörist öldürülmüş, bir polis ve bir de adliye çalışanı da şehit olmuştu.



Olay sonrası teröristlerden birinin babası gelerek oğlunun cesedini almış, kimse kendisine cenaze aracı vermeyince kömür kamyonunda cenazesinin taşımak zorunda kalmıştı.



İkinci teröristin cenazesini almak için de teröristin anne ve babası geldi. Muğla'da yaşadıkları öğrenilen aile, önce teröristin cesedini teşhis etti. Aile daha sonra da ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. Cenazeyi götürmek için cenaze aracı talep eden ailenin elleri ise boş kaldı. İzmir Büyükşehir de dahil olmak üzere kimse teröristin ailesine cenaze aracı vermedi. Aile de bunun üzerine İstanbul'da yaşayan yakınlarının araçla gelmesini istedi.



Terörist E.Y.'nin ailesi, oğullarından 4 yıldır haber alamadıklarını söyledi. 25 yaşındaki teröristin nereye gömüleceği konusunda ise herhangi bir bilgi verilmedi.