İzmir saldırısında kullanılan iki araç da kamerada

İzmir'de geçtiğimiz perşembe günü adliye saldırısında kullanılan iki araç da kameralara yakalandı

İzmir Adliyesi'nde geçtiğimiz perşembe günü bir terör saldırısı yaşanmış, saldırı polislerin müdahalesi sonrası geri püskürtülmüştü. Saldırıda adliye önünde bir araç patlatılmış, teröristlere ait olduğu belirlenen başka bir araç da kontrollü bir şekilde patlatılmıştı.



İki aracın da görüntüleri ortaya çıktı. Manavkuyu Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından görüntülenen iki araçtan biri benzin istasyonuna girerek benzin alıyor. Bu araç, teröristlerin kaçmak için bölgeye daha önceden park ettikleri araç. 45 LV 414 plakalı araç, saat 12.33 sıralarında benzin istasyonuna geliyor ve kısa bir süre bekledikten sonra otogaz almak için pompaya yanaşıyor. Araçtaki kişi 20 TL'lik otogaz aldıktan sonra istasyondan ayrılıyor. Araç 3 dakika 15 saniye boyunca istasyonda kalıyor. Kamera görüntülerine pompa görevlisinin sürücü ile yarım aralık olan camdan para alıp üstünü verme görüntüsü yansıyor. Daha sonra araç Adliyeye doğru hareket ediyor.



BOMBALI ARAÇ DA GÖRÜNTÜDE



Aynı istasyonun kamera görüntülerinde, bombalı saldırının düzenlendiği araç da yer alıyor. 09 HL 613 plakalı araç, saat 14.51.24'te güvenlik kamerasına yakalanıyor. Aracın adliye yönüne gittiği görülüyor.