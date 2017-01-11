İzmir saldırısını yapan örgüt belli oldu

İzmir Adliyesi'ne yapılan saldırıyı üstlenen örgüt belli oldu

İzmir Adliyesi'ne geçtiğimiz 5 Ocak'ta bir bombalı araçla saldırı düzenlenmişti. İzmir Adliyesi C kapısında meydana gelen saldırıda teröristler araçlarıyla içeriye girmek istemiş ancak polis memuru Fethi Sekin, şüphelendiği için izin vermemiş arama yapmak istemişti. Bunun üzerine teröristlerle çatışmaya başlayan Sekin, bir teröristi öldürmüş ancak kendisi de vurularak şehit olmuştu.



Meydana gelen saldırıda adliye çalışanı Musa Can da silah sesleri üzerine camdan bakarken gelen kurşunlar vurularak şehit olmuştu.



Saldırıyı üstlenen örgüt ise belli oldu. PKK'nın taşeronu olan TAK saldırıyı kendilerinin yaptığını duyurdu.