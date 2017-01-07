İzmir şehidi Musa Can'ın oğluna resen tahliye

İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısında şehit olan mübaşir Musa Can'ın cezaevinde bulunan oğlu Emrah Can, resen tahliye edildi. Emrah Can, bugün sabah saatlerinde jandarmalar eşliğinde İzmir Adliyesi'ne gelerek babası için düzenlenen törene katıldı

İzmir şehidi Musa Can'ın oğluna resen tahliye

İzmir Adliyesi'ne yönelik olarak dün PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can için bugün adliyede cenaze töreni düzenlendi. Törene, Musa Can'ın 15 gündür göçmen kaçakçılığından Karaburun Cezaevi'nde tutuklu bulunan oğlu Emrah Can da özel izinle jandarmalar eşliğinde katıldı. Ailesine sarılıp gözyaşı döken Can'ın, akşam saatlerinde tahliye edildiği öğrenildi.

Terör saldırısını göz önünde bulunan mahkemenin, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla hapis yatan Can'ı resen tahliye ettiği belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #musa can
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