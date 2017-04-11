İzmir Senfoni Orkestrası'nın acı günü

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nda 1994 - 2013 yılları arasında trompet sanatçısı ve grup şefi olarak görev yapan Gökmen Noyan hayatını kaybetti

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nda 1994 - 2013 yılları arasında trompet sanatçısı ve grup şefi olarak görev yapan Gökmen Noyan hayatını kaybetti. İzmir Senfoni’nin emektar sanatçılarından biri olan Noyan’ın cenazesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lala Mustafa Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Gazimağusa Kabristanı’nda son yolculuğuna uğurlandı.



İzmir Devlet Senfoni Orkestrası olarak Gökmen Noyan’a Allah’tan Rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.



Gökmen Noyan kimdir?



Kıbrıs Magosa’da 1948 yılında doğan sanatçı 1963 -1970 yıllarında Ankara Devlet Konservatuarı’nda eğitim görmüştür. Mezuniyetinden sonra İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nda çalışmaya başlamış ve orkestra ile Türkiye’de pek çok festivallerde ve Avusturya’ da konserlere katılmıştır.



Türkiye’nin birçok şehrinde ve Kıbrıs’ta solo konserler (resitaller) veren sanatçı İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, İstanbul Senfoni Orkestrası, Dutch Chapel ve pek çok oda orkestraları ve oda müziği grupları ile solo konserler vermiştir.



1982 yılından itibaren İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda kadrolu öğretim üyesi olmuş ve 1986 da Doçentlik unvanı almıştır. 1982-1989 yıllarında İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası’nda da solo trompetist olarak çalışmıştır.

1994’te İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’na giren sanatçı arkadaşları ile “Ephesus Brass” bakır nefesliler oda müziği grubunu kurmuş ve pek çok şehirde, Magosa Festivalinde başarılı konserler vermişlerdir.



Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Amerika Turnesine katılan sanatçı İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile de Belçika. Almanya, İtalya, İspanya, Kıbrıs, Güney Kore, Japonya ve Malezya da birçok konserlere katılmıştır

Birkaç yıldan beri Avusturalya’lı Prof. Monte Mumford ile de Türkiye’de yapılan Brass Ensemble konserlerine katılmıştır.



İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nda Trompet grup şefi olarak da çalışan sanatçı bunun yanında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda ve Adana Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda yüksek lisans sınıflarında dersler vermiştir.