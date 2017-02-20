'İzmir Su' çok yakında piyasaya sürülecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin satacağı suların markası belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirliye daha ucuz su satmak amacıyla kolları sıvadı. Bunun için Bornova'da bir fabrika kuran Büyükşehir, 19 litrelik polikarbon damacanalarda su satacak. Piyasaya sürülecek olan suyun markası da belli oldu. Sular piyasaya 'İzmir Su' markasıyla sunulacak. Çamiçi Köyü'nden alınacak olan su 'İzmir Su-Homeros' adıyla piyasaya sürülürken, Doğançay'da doldurulacak sular ise 'İzmir Su-Yamanlar' ismi ile satışa sunulacak.



Kurulan fabrikaların işletmesini de Grand Plaza A.Ş. yapacak. Firma, dağıtılacak su için bayililer vermek için de harekete geçti.



Büyükşehir Belediyesi, kaynak suları için 'İzmir Su' markasını belirledi. Marka tescili için gerekli işlemler tamamlandı. Bornova fabrikasında şişelenecek 19 litrelik damacana sular ise Homeros Vadisi'nden geldiği için 'İzmir Su-Homeros' adıyla piyasaya çıkacak. Fabrikanın işletmesini belediye şirketi Grand Plaza A.Ş. yapacak. Grand Plaza A.Ş. suyun satışını yapacak bayilikler vermek için harekete geçti. Suyun dağıtımının başlamasıyla birlikte belediye şirketi İzbeton'un bu suyu açıktan sattığı istasyonlar kapatılacak.



Büyükşehir Belediyesi'nin kaynak suları için bir sonraki hamlesi ise Yamanlar suyu olacak. Doğançay'da atıl kalan şişeleme tesisi yenilenecek. Hem fabrika hem ekipman hem de hatlar değiştirilecek. İZSU Doğançay'la ilgili ön etütlere başladı. Badem Su ve Bornova Homeros damacana tesisi olduğu için Doğançay'daki fabrika 0.5 litre, 1.5 litre ve 5 litrelik pet şişelemeye uygun ekipmanla yenilenecek. Bu fabrika tamamlandıktan sonra şişelenecek su ise 'İzmir Su - Yamanlar' adıyla piyasada yerini alacak. Belediye yönetimi işletmesini İZSU'nun sürdürdüğü ve 'Badem Su' adıyla satılan suyun adını da 'İzmir Su-Bademli', eğer Şaşal su kaynağıyla ilgili hukuki süreç lehlerine tamamlanır ve üretime geçilirse de 'İzmir Su-Şaşal 'adını kullanmayı planladı.



