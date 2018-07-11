İzmir Ticaret Borsası’ında Zeytinyağ Tadım Odası açıldı

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, “ Amacımız Türk zeytin ve zeytinyağının kalitesini maksimum seviyeye çıkarmak” dedi

Şefika Bal- Burcu Özkan/ İzmir Ticaret Borsası, Zeytinyağ Duyusal Analiz Tadım Odası’nı bünyesinde açtı. Zeytinyağlarının Ticaret Borsası yöneticileri tarafından denendiği açılışta konuşan Kestelli, “Zeytin de İspanya’nın seviyesine çıkmak, kısa vadede İtalya ve Yunanistan ile başa baş mücadele edecek hale gelmemiz için dünden daha çok çalışacağız” diye konuştu. Tadım Odası’nda çalışmak üzere eğitilen kursiyerlere sertifikaları verildi.

Homeros’un zeytinyağı için ‘Sıvı Altın’ yakıştırmasını hatırlatan İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, “Zeytin konusunda ülke olarak çok şanslı olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye, 160 milyonu aşan ağaç varlığı ve bir buçuk milyon tonun üzerinde tane zeytin üretimi ile dünyanın en önemli zeytin üreticilerinden biridir. Borsamızın çalışma alanı olan İzmir ise, zeytin üretimi yapılan iller arasında, toplam zeytin ağaç sayısı bakımından üçüncü sırada yer alıyor. İzmir, sadece zeytin üretimi açısından değil gelişmiş zeytin ve zeytinyağı sanayinin varlığı ile de önemli bir kent. Ülkemizin zeytinyağı ihracatının yarısından fazlası ilimizden gerçekleştiriliyor. 127 yıldır İzmir’e ve ülke ekonomisine hizmet eden İzmir Ticaret Borsası olarak, faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda evrensel değerler ışığında çalışmayı ilke edinmiş bir kurumuz” dedi.



Bu yıl Instagram fotoğraf ve video yarışmasının konusu pamuk, zeytin ve zeytinyağı

Başkan Kestelli, “Bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz instagram video ve fotoğraf yarışmamızın konusunu, bölgemiz ve ülkemiz ekonomisinde önemli bir yere sahip ürünlerimizden pamuk, zeytin ve zeytinyağı olarak belirledik. Ülkemiz topraklarına doğanın önemli birer armağanı olan bu özel ürünler için, son başvuru tarihi 30 Kasım 2018 olan yarışmamız kapsamında, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine birbirinden güzel fotoğraf ve videolar geleceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

İzmir Ticaret Odası Başkanı Işınsu Kestelli, “Instagram yarışmamızın yanı sıra pamukta lisanslı depoculuk hizmeti veren ELİDAŞ; İzmir Ticaret Borsası Elektronik Platformu İZBEP; Ege Üniversitesi ile sürdürdüğümüz Tarım 4.0 programı; Ulusal ve uluslararası alanda tarım ve gıda ürünleri ticaretinin geliştirilmesi amacıyla oluşturduğumuz elektronik alım-satım platformu E-Commodity Bazaar; coğrafi işaret tescil belgesi aldığımız Urla Sakız enginarı, Ege Pamuğu, Ege İnciri ve Ege Sultani üzümü; İzmir Ticaret Borsası’nın yüzde 100 sermayesi ile 2014’te kurduğumuz ve kısa zamanda kendi alanında dünyanın en iyisi olan İZLADAŞ, evrensellik ilkesiyle hayata geçirdiğimiz faaliyetlerimizden sadece birkaçı...Şimdi de ülkemizin zeytin ve zeytinyağı sektörüne olumlu katkılar sağlayacağına inandığım Zeytinyağı Tadım Odasını hizmete açıyoruz” diye konuştu.

İspanyol uzmandan eğitim

Tadım Odası’nda çalışmak üzere görevlendirilecek 2017 yılında da dünyaca ünlü bir İspanyol uzmandan, beş günlük ileri düzey tadım eğitimi aldılar diyen Kestelli, ” Önümüzdeki dönemde İTB tadım panelinin ulusal akreditasyonu için TÜRKAK’a uluslararası tanınırlık için başvuru yapacağız. Bu süreçte de Zeytincilik Araştırma Enstitümüzün katkılarına devam etmesi bizleri mutlu edecektir” diye ekledi.

