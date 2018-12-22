İzmir Ticaret Borsası’nın Instagram yarışması sonuçlandı

İzmir Ticaret Borsası’nın 02 Temmuz-30 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlediği Instagram Fotoğraf ve Video Yarışması sonuçlandı.

Pamuk fotoğraf kategorisinde Mehmet Aslan (@mehmetaslan.photoarts), zeytin-zeytinyağı fotoğraf kategorisinde Seyit Konyalı (@seyit_konyali) birinciliğe hak kazandı. Zeytin-zeytinyağı video kategorisinde ise birincilik ödülü Ramazan Emiroğlu’nun (@remiroglu) oldu.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, yarışmaya Ege Bölgesi ve ülke tarımının stratejik ürünlerinden pamuk ve zeytin-zeytinyağında üretim, hasat ve işleme süreçlerine ilişkin fotoğraf ve videolarla katılım sağlandığını belirterek, “Borsamızın 3 yıldır sürdürdüğü ve katılımın yıllar içerisinde giderek arttığı Instagram yarışmamız artık geleneksel hale geldi. Yarışmamızı önümüzdeki yıllarda da değişik ürünlerle devam ettirmeyi planlıyoruz” dedi.

Borsa’nın günümüzde önemli bir varoluş mecrası olan sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanmaya özen gösterdiğini vurgulayan Kestelli, “Yarışma ile ilgili Facebook ve Instagram kanallarında yapılan reklam çalışmamız, 3.644.690 kez yayınlandı. Yarışma duyurusu, sosyal medya yoluyla 686.059 kişiye erişti. 3.225 kişi tıklayarak www.itb.org.tr adresli web sitesinde yer alan yarışma sayfamıza yönlendi. Yarışmaya 1020 eser yüklendi. Şartnameye uygunluk gösteren 585 eser jüri değerlendirmesine sunuldu. Yarışmamıza gösterilen yoğun ilgi ve katılım bizleri çok mutlu etti” diye konuştu.

Toplam 31 bin TL ödül, sahiplerini buldu

Pamuk Fotoğraf, Pamuk Video, Zeytin-zeytinyağı Fotoğraf, Zeytin-zeytinyağı Video kategorilerinde düzenlenen ve birincilik ödülünün 5.000 TL, ikincilik ödülünün 3.000 TL, üçüncülük ödülünün 2.000 TL, mansiyon ödülünün ise 1.000 TL olarak belirlendiği yarışmaya katılan eserler; İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, İTB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bülent Uçak, Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Tayfur Akın, İlhan Zincircioğlu, Erol Avni Bozkurt, 9 Eylül Üniversitesi GSF Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Birinci, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İmançer, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Aşman Alikılıç, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Kenan Çimen ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Ege Bölge Temsilcisi Turan Gültekin’den oluşan jüri heyeti tarafından iki etap halinde gerçekleştirilen toplantıda değerlendirildi. Elemeler sonucunda toplam 32 eser sergileme alırken, aralarından 11’i derece almaya hak hazandı. Pamuk video kategorisinde dereceye girecek eser değerlendirilemediğinden, bu kategoride ödüllendirme yapılmaması kararlaştırıldı. Yarışmanın ödül töreni ve sergisi önümüzdeki günlerde Borsa Binası’nda yapılacak.

Jüri değerlendirmesi sonucunda, yarışma kategorilerinde derece alanlar şöyle oluştu:

Pamuk Fotoğraf Kategorisi:

1. Mehmet Aslan - @mehmetaslan.photoarts

2. Seçkin Yenici - @seckin_yenici

3. Hakan Kuyumcu - @hakan.kuyumcu

Mansiyon: Ozan Yazar - @ozanyazarr

Zeytin-zeytinyağı Fotoğraf Kategorisi:

1. Seyit Konyalı - @seyit_konyali

2. Pınar Beğendik - @ pass_world_

3. Şerife Keser - @serifekeser

Mansiyon: Ekrem Ceren - @ekrem.ceren ve Kahraman Bekçili @kahramanbekcili

Zeytin-zeytinyağı Video Kategorisi:

1. Ramazan Emiroğlu - @remiroglu

2. Çetin Karaşahin @cetin_karasahin