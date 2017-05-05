İzmir Ticaret Odası üyeleri ödüllerini aldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin zengin kaynağının girişimcilik olduğunu söyleyerek, "Allah bize petrol ve doğalgaz vermemiş ama müthiş bir girişimcilik ruhu vermiş. İzmir'deki birlik ve beraberlik ruhu da çok önemli. Çünkü zenginliklerimiz bu sayede olur. Tek talebim devletten; 18 ülkenin iş dünyası hangi şartlarda çalışıyorsa bize o şartları taşıyın. Bizi onlarla aynı seviyeye getirin" dedi.



İzmir Ticaret Odası'nın (İTO) düzenlediği Geleneksel Vergi Ödül Töreni'nde Kurumlar Vergisi'nde Gediz Elektrik, Gelir Vergisi'nde ise Tarsav Tarım firmaları şampiyon oldu. Törende ayrıca İTO üyeleri arasında en fazla vergiyi veren ve en fazla dövizi kazandıran 1512 firma da çeşitli kategorilerde ödül, madalya ve takdirname aldı. Törende konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra, İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir milletvekilleri Mustafa Balbay ile Musa Çam, MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural ve işadamları katıldı.



Açılışta konuşan İTO Başkanı Ekrem Demirtaş, ödül alan üyelerin istihdama önemli katkılar sağladığını, İzmirli tüccarların en zor gününde bile vergi borcuna sadık kaldığını söyledi. Demirtaş, "İzmir, vergi ödemede de ülkemiz ekonomisine en fazla katkıyı sağlayan kentlerin başında geliyor. İzmir'den merkezi bütçeye aktarılan gelir, 2016 Aralık ayı itibariyle 52.3 milyar TL. Kentimizde, tahakkuk eden her 100 liralık verginin, 84.5 lirası tahsil edilmiş. İzmir'de kazanılanın büyük bir kısmı da İstanbul'da beyan ediliyor. Bu oran ile iller arasında 3'üncü sırada yer alıyoruz" dedi.



"DEVLETİMİZ SAĞOLSUN BORÇLARI YAPILANDIRIYOR"

"SİPARİŞLERİN ARTMASI BEKLENİYOR"

"BANKALAR İŞ ALEMİ İLE AYNI GEMİDE OLDUĞUNU DİKKATE ALMIYOR"



"AVRUPA KENTLERİNE TARİFELİ SEFERİMİZ YOK"



KOCAOĞLU'NDAN İZMİR'E YATIRIM SİTEMİ



"ALLAH BİZE MÜTHİŞ BİR GİRİŞİMCİLİK RUHU VERMİŞ"

Bazı üyelerin tüm iyi niyetlerine ve gayretlerine rağmen ekonomik krizlerin etkisiyle vergi, SGK primi gibi borçlarını ödeyemediğine değinen Demirtaş, "Devletimiz sağolsun borçları yapılandırıyor. Yeni bir yapılandırma hazırlığı var. Ama bu faiz oranları ve piyasa koşulları içinde borçluların hem taksitlendirilen borçlarını hem de cari vergilerini ödemesinin imkanı yok. Bu nedenle, 60 ve 120 ay gibi uzun vadeler yapılmalı, birikmiş faizler silinmeli. vergisini zamanında ödeyenlere de vergi indirimi yapılmalı. KDV konusunda da yeni bir düzenlemeye ihtiyaç var. Kayıt dışı ekonomi ile mücadeleye tüm hızıyla devam edilsin" diye konuştu.İş dünyasının moralini bozmamasını isteyen Başkan Ekrem Demirtaş, "2017 ilk ay verilerine baktığımızda imalat sanayi alanında canlanmanın tam anlamıyla başlamadığını görüyoruz. Giyim eşyalarında da daralma söz konusu, iflaslar yaşanmaması için giyim sektörü dikkatli olmalı. Ama biz piyasayı 'kötü' diye düşünürsek hiçbir şey yapamayız. Siparişlerin artması bekleniyor. O nedenle umutsuz olmayalım" dedi.Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaklaşımı ile bankaların işadamlarına tavrını eleştiren Başkan Demirtaş, bankaların yüksek faiz uygulamaya devam ettiğini belirterek şöyle devam etti:"Bankalar hala iş alemi ile aynı gemide olduğunu dikkate almıyor. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) ise, Türkiye'yi siyasi denetim altına alma kararı verdi. AKPM'nin kararına, üç kez uzatılan OHAL sürecinde alınan kararları gerekçe gösteriyorlar. Acaba Avrupa Birliği ülkelerinden herhangi birisinde parlamento bombalansaydı, Cumhurbaşkanlığına bombalar atılsaydı, devletin tüm organları bir terör örgütü tarafından ele geçirilmiş olsaydı ne yaparlardı? Ama onlar bizi anlamak istemiyorlar. Ülkemizin gururu ve onuru her şeyin üzerindedir. Avrupa Birliği'nin bize ders vermesine ihtiyacımız yok."İzmir turizminin gelişmesi için de ellerinden gelen tüm çabayı sarf ettiklerini aktaran Demirtaş, "Havaalanı konusu tam bir çıkmaz sokak. Önemli Avrupa kentlerine tarifeli seferlerimiz yok. O nedenle yılın 12 ayı uçacak tarifeli sefer istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde çeşitli havayolu firmalarını ziyaret ettik ve 'Eğer uçağınız doluluk oranının altında kalırsa boş koltukların parasını biz vereceğiz' dedik. Umarım İzmir'i bu sayede uçuracağız" dedi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da İzmir'in vergi ödeme ve vergi beyanında örnek kent olduğunu söyledi. Kocaoğlu, "Oy kullanma ve vergi verme gibi konular vatandaşlık bilincinin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi. İzmir 55 milyar lira vergi beyan etti ve 52.3 milyarını aynı yıl ödedi. Merkezi hükümetten ise İzmir'e harcanan miktar 13 milyar liradır. İzmir her sene olduğu gibi 2016'da da 39 milyar liralık fazla ödemede bulundu. Ege'deki tüm iller, verdikleri vergiden fazlasını yatırım olarak devletten geri alıyor. Verdiğinin altında yatırım alan tek kent İzmir" diye konuştu.TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Türkiye'nin zengin kaynağının girişimcilik olduğunu belirterek şunları söyledi:"Allah bize petrol ve doğalgaz vermemiş ama müthiş bir girişimcilik ruhu vermiş. İzmir'deki birlik ve beraberlik ruhu da çok önemli. Çünkü zenginliklerimiz bu sayede olur. Tek talebim devletten; 18 ülkenin iş dünyası hangi şartlarda çalışıyorsa bizi o şartlara taşıyın. Bizi onlarla aynı seviyeye getirin. Bizim ayağımızdaki prangaları çıkarırsanız başaramayacağımız hiçbir şey yok."Konuşmaların ardından İTO üyesi 1512 firmaya çeşitli kategorilerde ödül, madalya ve takdirnameleri verildi. Gelir vergisinde ilk 3 sırayı, Tarsav Deneysel Tarım, Ali Özkan ve Adamer Mermer alırken, Kurumlar vergisinde ise ilk 3 sırayı Gediz Elektrik, İzmir Çimento Fabrikası ve Batıçim aldı.