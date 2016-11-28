İzmir toplu taşımada Ankara ve İstanbul'u geride bıraktı

İzmir ulaşım konusunda İstanbul ve Ankara'yı geride bıraktı. Ulaşım alternatifliği ve 90 dakika aktarma sistemi ile İzmir, toplu ulaşımda en cazip kent oldu

İzmir, toplu ulaşımda en cazip kent olarak, İstanbul ve Ankara'yı geride bırakarak birinci sıraya oturdu. Farklı ulaşım alternatifleri, 90 dakika boyunca aktarma yapabilme imkanı, kişi başı toplu taşıma yolculuk ve kişi başına raylı sistem oranlarında İzmir lider oldu.



Yenilenen körfez gemileri, modern otobüs filolsu ve 130 km raylı sistemi ile İzmir, toplu ulaşımın en yaygın olarak kullanıldığı kentler arasında ilk sırada yer aldı. 90 dakika boyunca tek biletle istedikleri ulaşım aracına binebilen İzmirlilek bu sayede ekonomik seyahat etme imkanına da sahip oldu.



Toplu taşıma ile yapılan günlük yolculuk sayısının kent nüfusuna bölünmesiyle oluşturulan endekse göre, üç büyük kent arasında toplu ulaşımı en fazla İzmirliler kullanıyor. İzmir'de kişi başına toplu taşıma yolculuk oranı 0,58 iken, bu rakam Ankara'da 0,47, İstanbul'da ise 0,42 olarak gerçekleşti.









RAYLI SİSTEMDE DE FARK YARATTI



Aliağa-Torbalı arasında hizmet veren 110 km uzunluğundaki İZBAN ve 20 km'lik metro hattıyla toplamda 130 km raylı sisteme sahip olan İzmir, devam eden tramvay yatırımları ve Selçuk İZBAN hattının yanı sıra hazırlıkları süren Narlıdere ve Buca metrolarıyla birlikte bu alanda tartışmasız liderliğini perçinleme hedefinde.



1000 kişiye düşen raylı sistem oranları değerlendirildiğinde İzmir yine İstanbul ve Ankara'nın açık ara önünde yer alıyor. 130 km raylı sistem uzunluğuna sahip olan İzmir, bu alanda 0,0331 oranıyla ilk sırada bulunuyor. İzmir'i 57 km raylı sistem uzunluğu ve bin kişiye düşen 0,0108 oranıyla ikinci Ankara, 145 km raylı sistem ve bin kişiye düşen 0,0098 oranıyla İstanbul izliyor.







