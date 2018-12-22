’İzmir trafiği İstanbul’dan yoğun ama biz yönetiyoruz’

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mert Yaygel, 2016’daki sayımlarda Altınyol’dan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden daha fazla araç geçtiğini belirterek “İzmir’de trafik daha yoğun ama biz yönetiyoruz” dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mert Yaygel, İzmir’in ulaşım sorunlarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kentin en yoğun bölgelerinden olan Altınyol Caddesi’nden çok sayıda aracın geçtiğini belirten Yaygel, bu sayının İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçen araç sayısından fazla olduğunu söyledi. Mert Yaygel, İZBAN greviyle ilgili aldıkları önlemlere yenilerini ekleyeceklerini de açıkladı.

Radyo Trafik İzmir’de “Ulaşıma Dair” programının bu haftaki konuğu İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mert Yaygel’di. Canlı yayında Esra Balkanlı’nın sorularını yanıtlayan Yaygel, İzmir ulaşımının sorunları, çözüm önerileri ve projeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

‘İzmir trafiği daha yoğun ama yansıtmıyoruz’

İzmir’de araç sayısının son yıllarda oldukça yükseldiğine dikkat çeken Mert Yaygel, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu Çiğli ve Karşıyaka ilçelerini kent merkezine bağlayan Altınyol Caddesi ile ilgili çarpıcı bir ifade kullandı. Yaygel, “2016 yılında yaptığımız sayımlara göre Altınyol’dan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden daha fazla araç geçiyor. İzmir trafiği daha yoğun ama biz bunu yansıtmıyoruz, yönetiyoruz.” dedi.

‘Arterler için güzel projelerimiz var’

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Yaygel, yol yaparak ulaşımın rahatlamayacağının altını çizerek, “Uzun vadede konforlu, çevreci, alternatif raylı sistemler yaparak otomobile binmeyi azaltmaya çalışıyoruz.” şeklinde konuştu. Anadolu Caddesi üzerindeki Naldöken Köprüsü ve Altınyol ile Mürselpaşa Bulvarı’nın kesiştiği DGM Köprüsü’nde aynı sorunların yaşandığını belirten Yaygel, “Buralarda yol daralıyor. Şeritler birden azalıyor. Bu nedenle trafik de yavaşlıyor. Mürselpaşa Bulvarı Altınyol ve Yeşildere için çok güzel projelerimiz var. 2019 yılında ihaleye çıkılacak.” ifadelerini kullandı.

’25 dakikalık yol 3 dakikaya düşecek’

Mert Yaygel, Otogar ile Buca’yı birbirine bağlayacak olan yolun yapım çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, çalışma tamamlanınca 25 dakikada alınan yolun 3 dakikaya düşeceğini söyledi.

‘Yeni otobüs ve minibüs hatları üzerinde çalışıyoruz’

12. günü geride kalan İZBAN grevi nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun talimatları doğrultusunda aldıkları önlemlerle vatandaşın mağdur olmaması için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Ulaşım Dairesi Başkanı Mert Yaygel, İZBAN hattına minibüs seferleri koyduklarını hatırlattı. Yaygel, yeni hatlar üzerinde çalıştıklarını belirterek, Menemen’e de yeni otobüs seferleri düzenlemeyi planladıklarını bildirdi, grev önlemleri doğrultusunda arttırdıkları seferlerin bazı güzergahlarda grevin ardından devam edeceğinin de sinyalini verdi.

‘İZUM’da Radyo Trafik İzmir’i dinliyoruz’

İzmir trafiğinin 24 saat takip edildiği İZUM hakkında da konuşan Mert Yaygel, “Türkiye’nin ulaşım anlamında en teknolojik birimi İzmir’de. Bu sistem Avrupa’da bile sayılı. 394 nokta akıllı kavşak sistemine dönüştürüldü. Sistem sayesinde sorunlu bölgeleri anında görüp müdahale edebiliyoruz, yoğunluğu mümkün olduğunca azaltıyoruz. Ayrıca trafik ihlallerini tespit edecek 255 adet denetleme sistemi kuruyoruz. Böylece trafik daha rahat hale gelecek. Bu arada İZUM’da kameralarla İzmir trafiğini izlerken bir yandan da Radyo Trafik İzmir’i dinliyoruz.” şeklinde konuştu.

‘Tramvay da trafiğin bir parçası’

Bu yıl içinde hizmete giren Konak Tramvayı’nın İzmir trafiğini olumsuz yönde etkilediğine yönelik iddialara cevap veren Ulaşım Dairesi Başkanı Mert Yaygel, “Tramvay da trafiğin bir parçası. Tramvay ile taşınan insan sayısı o yoldan geçen otomobildeki insanlardan daha fazla. Bir şeritte yaklaşık 20 bin yolcu tramvayla taşınıyor. Şair Eşref Bulvarı’nda sürücüler lütfen sağ şeride park etmeyin! Tramvayımız yavaş değil. Tramvay, Üçkuyular’dan Alsancak’a otobüsle aynı sürede ulaşıyor. Tramvayın ulaşım süresinden şu anda memnunuz.” dedi.

Gönüllü muhabirlerden üst geçit önerisi

Mert Yaygel, “Ulaşıma Dair” programında Radyo Trafik İzmir gönüllü muhabirlerinden gelen çok sayıda soru ve görüşlere de yanıt verdi. Manisa Kavşağı’ndaki yoğunluğun azaltılması adına kavşağa Otogar bağlantılı bir üst geçit yapılması yönündeki öneriye karşılık; “Böyle bir talep ilk defa geldi. Notunu aldım, arkadaşlarımıza ileteceğim. Karayollarıyla bağlantıya geçerek gerekli çalışmaları yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

‘Bisiklet ve yaya şefliği Türkiye’de ilk’

Belediye olarak bisiklet kullanımına da önem verdiklerinden söz eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mert Yaygel, “Türkiye’de İlk Bisiklet ve Yaya Şefliği belediyemiz tarafından oluşturuldu. İzmir genelinde hangi yolların paylaşımlı olması, hangi yolların yaya ve bisiklet öncelikli olması konusunda çalışmalar yapıyoruz. Yayaların da daha rahat yürüyebileceği yollar için projeler geliştiriyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.