İzmir trafiğinde zor anlar! Araçların arasında yürüyünce...

İzmir'de uyuşturucu kullandığı iddia edilen bir kişi trafiğin yoğun olduğu saatten kendini caddeye attı. Sürücülere zor anlar yaşatan kişi, çevredekilerin desteği ile yoldan çıkabildi

Olay İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana geldi. Altınyol caddesi üzerinde tam da trafiğin yoğun olduğu saatte yola çıkan bir kişi şaşkınlık yarattı. Sürücüler, yolun ortasında yürüyen kişiye çarpmamak için büyük çaba sarfetti. Olayı gören bir kişi de köprü üzerinden yaşananları çekti. Uyarılara rağmen yoldan çıkmayan kişinin madde bağımlısı olduğu ve uyuşturucu kullandığı iddia edildi.



Trafikteki görüntüye kayıtsız kalamayan çevredekiler bir süre sonra trafiği durdurdu ve kimliği belirsiz kişiyi yolun kenarına çekti. Bir süre kaldırımda oturan kişi daha sonra ise gözden kayboldu.