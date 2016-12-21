İzmir tramvayında deneme seferleri başlıyor

Karşıyaka Tramvay Hattı’nda ray üzerinde çim serimine başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mavişehir ile Bostanlı Köprüsü arasında gerçekleşecek deneme seferleri için Cuma gününden itibaren kataner tellerine 750 Watt DC elektrik akımı verecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda konforu artırmak ve çevreci toplu ulaşım araçlarını çeşitlendirmek amacıyla yapımına başladığı “Konak ve Karşıyaka Tramvayları Projesi” kapsamında, ilk deneme seferini 28 Aralık’ta gerçekleştirecek. Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Daire Başkanlığı tarafından yürütülen yapım çalışmaları çerçevesinde, Karşıyaka tramvay hattında Mavişehir ile Bostanlı Köprüsü arasında gerçekleşecek olan deneme seferleri için kataner tellerine 750 Watt DC elektrik akımı verilecek. 23 Aralık Cuma gününden itibaren elektrik iletimini sağlayan kataner tellerine enerjinin verileceği hatlar Mavişehir, Cahar Dudayev Bulvarı, Selçuk Yaşar Caddesi ve Cengiz Topel Caddesi tramvay hatları olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, tramvay yolunda yüksek gerilim enerjisi olacağı için can ve mal kaybını önlemek adına İzmirlilerin daha dikkatli olması gerektiğini duyurdu.



Raylar üzerinde “yeşil yol”



İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Tramvay Hattı üzerindeki raylarda “yeşil yol” uygulamasına da başladı. Kavşak geçişleri dışındaki hat üzerinde başlanan çim serimi, vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı.



