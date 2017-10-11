İzmir Tüpraş'ta patlama: 4 işçi öldü!

İzmir'in Aliağa İlçesi'ndeki, TÜPRAŞ Rafinerisi'nde, boş ürün tankında bakım sırasında, gaz sıkışmasının neden olduğu sanılan bir patlama meydana geldi. Olayda 4 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı

TÜPRAŞ Aliağa Rafinerisi'nde, bugün saat 09.25 sıralarında, boş nafta tankındaki bakım sırasında, gaz sıkışmasının neden olduğu sanılan patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte yüklenici firma çalışanları Kemal Şaşmazer, Yusuf Kepenek, Mehmet Karademir ve Mehmet Dere öldü, Halil İbrahim Kavlak ile birlikte 2 işçi yaralandı. Patlama ardından ilk müdahaleyi TÜPRAŞ kendi itfaiye ekibi yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Aliağa Grubu'ndan çok sayıda itfaiye ekibi çalışmalara destek için rafineriye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sürerken tankın bulunduğu bölge giriş çıkışlara kapatıldı, bölgedeki yol da trafiğe kapatıldı. TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada, "Bugün saat 09.25'de İzmir Rafinerisi ürün tankında bakım çalışmaları sırasında patlama meydana gelmiştir. Rafineri teknik ekiplerinde olaya müdahale edilmiştir" denildi.



Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, patlamanın meydana geldiği tankta bakım için işçilerin çalıştığını belirtip, 4 çalışanın öldüğünü 2 kişinin yaralandığını söyledi. Kaymakam Yılmaz, iş kazasının gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiğinin değerlendirildiğini, rafinerinin diğer birimlerinde faaliyetlerin sürdüğünü bildirdi. Kaymakam Yılmaz, anlık patlamanın iş kazası olduğunu ve herhangi bir yangın olayı bulunmadığını, tesisin üretimine devam ettiğini bildirdi.





TÜPRAŞ ALİAĞA RAFİNERİSİ



TÜPRAŞ verilerine göre Aliağa Rafinerisi'nde 1353 kişi çalışıyor. 1972 yılında 3 milyon ton/yıl ham petrol işleme kapasitesiyle üretime başlayan İzmir rafinerisi, önemli kapasite artırımları ve ünite modernizasyonlarıyla gelişerek 1987 yılında 10 milyon ton/yıla ulaştı. 2007 yılında destilasyon kapasitesindeki revizyonlar da göz önüne alınarak rafinerinin ham petrol işleme kapasitesi 11 milyon ton/yıl olarak tescil edildi. Verilere göre, İzmir Rafinerisi’nde, 2016 yılında 7.3 milyon tonu yurt içine olmak üzere toplam 10.4 milyon ton ürün satışı yapıldı.



KAYMAKAM'DAN PATLAMA AÇIKLAMASI



Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, Tüpraş Aliağa Rafinerisi'ndeki patlamayla ilgili gazetecilere açıklama yaptı. Kaymakam Yılmaz, "Sabah saatlerinde depolama alanındaki nafta tankında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Şu an herhangi bir yangın ve yayılma riski yok. Adli bir vaka. Gerek polis, gerekse savcılık soruşturma başlattı. Zaten TÜPRAŞ'ın kendi teknik ekipleri yeterli. Ancak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de bölgeye sevk edildi. Şu an üretim devam ediyor. Ancak, içeriye araç girişi yok" dedi.





Kaymakam Yılmaz, patlamanın meydana geldiği 10 bin metreküplük nafta tankının, 1.5 yıldır bakımda olduğunu, bugün son kontrollerinin yapılıp, üretime dahil edilmesi planlanırken patlamanın meydana geldiğini kaydetti. Kendisine ilk ulaşan bilgilere dayanarak patlamada 2 işçinin yaralandığını söyleyen Kaymakam Yılmaz, aldığı detaylı bilgilerden sonra olayda yaralanan 1 kişinin Menemen Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındığını, 1 işçinin daha etkilendiğini, ancak yaralı olarak kabul edilmediğini söyledi.





2 İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ



İzmir'in Aliağa İlçesi'ndeki Tüpraş Aliağa Rafinerisi'ndeki patlamada 2 itfaiye eri de dumandan etkinlendi. Sağlık ekipleri bu itfaiye erlerine müdahale etti. Patlamanın meydana geldiği depolama alanındaki nafta tankına itfaiye ekiplerinin soğutma yaptığı görüldü.



YARALI İŞÇİNİN DURUMU İYİ



Patlama ardından Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kaynak işçisi 33 yaşındaki Halil İbrahim Kavlak'ın tedavisi sürüyor. Evli ve 3 çocuk babası Kavlak'ın patlama sırasında dışarıda olduğu ve gazdan etkilendiği öğrenildi. Hayati tehlikesi bulunmayan işçinin amcasının oğlu İlyas Kavlak, haberi televizyondan gördüğünü belirterek, şöyle dedi:



"Gece vardiyasında bir fabrikada çalışıyorum. Sabah eve geldim ve haberi televizyondan öğrendim. Amcamın oğlunun yaralandığından haberim yoktu. 4 işçinin öldüğünü söylüyorlardı. Sonra yaralandığı haberi geldi. Ben de hastaneye geldim. Durumu iyi, hayati tehlikesi yok, sadece gazdan etkilenmiş. Kendisi kaynakçı. Olay sırasında tankın içinde değilmiş."



VALİLİK'TEN AÇIKLAMA



İzmir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada ise patlamada ağır yaralanıp hastaneye kaldırılan 4 işçi; Kemal Şaşmazer, Yusuf Kepenek, Mehmet Karademir ve Mehmet Dere'nin yaşamını yitirdiği belirtilerek, "Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Kaza ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.