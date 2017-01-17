İzmir Türk Koleji ve Amerikan Koleji 'Sekin' kardeşlere kapısını açtı

İzmir'deki Adliye saldırısında teröristlere karşı kahramanca çatışan ve şehit olan polis Fethi Sekin için sosyal medyada ve change.org'ta kampanya başlatılmıştı. Kahraman şehit Fethi Sekin'in 3 çocuğuna burs verilmesi için İzmir'in önde gelen okulları harekete geçti. İzmir Türk Koleji olaydan sonra Sekin'in 3 çocuğunu okutmak için İzmir Valiliği'ne başvuruda bulundu. Amerikan Koleji de eğitim dili tamamen İngilizce olduğu için sadece 9 yaşındaki kardeşi okula almak için başvuru yaptı

Ali Taydaş-İzmir Adliyesi önünde PKK'lı teröristlerle çatışarak bir katliam yaşanmasını önleyen şehit polis Memuru



Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "Burak Tolunay bizim çoçuğumuz. Kahraman şehidimizin oğlu Altay altyapısındadır. Şehidimizin ailesine sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Altay yönetimi olarak çocuğumuzun tüm spor ve eğitim masraflarını üstleneceğiz" dedi. Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan de "Biz Burak'ın yanındayız. Burak'ın geleceği için, sadece bir maçlığına değil, ömür boyu yanında, ona destek olmaya hazırız" diye konuştu.



Reklam olmasın diye açıklama yapmadılar



Kahraman şehit Fethi Sekin'in 3 çocuğuna burs verilmesi için İzmir'in önde gelen okulları harekete geçti. İzmir Türk Koleji olaydan sonra Fethi Sekin'in 3 çocuğunu okutmak için İzmir Valiliği'ne başvuruda bulunduğu öğrenildi. Amerikan Koleji'nin de eğitim dili tamamen İngilizce olduğu için sadece 9 yaşındaki kardeşi okula almak için başvuru yaptığı ortaya çıktı. Her 2 okul da reklam olmasın diye konu ile ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Daha önce İzmir Ticaret Odası, Petkim ve 21. Yüzyıl Özel Karşıyaka Koleji de 3 kardeşe yüzde 100 burs verme kararı almıştı.



Nevvar Salih İşgoren Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erol Urgun da şehit polis Fethi Sekin'in çocuklarına özel eğitim yardımı yapılacağını duyurmuş, "Biz Nevvar Salih İşgören Vakfı olarak şehit ve gazilerimizin çocuklarına burs veriyoruz. Şimdi de İzmir'i büyük faciadan kurtaran kahraman şehit polisimizin çocuklarına eğitim hayatları boyunca özel eğitim yardımı yaparak minnet borcumuzu ödemek istiyoruz" demişti. Tiyatro ve sinemanın değerli ismi Müjdat Gezen de İzmir'deki terör saldırısında hayatını kaybeden Sekin'in çocuklarının ömür boyu eğitim masraflarını üstlendi. Usta oyuncunun gizli tuttuğu bu olay, yaptığı bir röportajda ortaya çıktı. -İzmir Adliyesi önünde PKK'lı teröristlerle çatışarak bir katliam yaşanmasını önleyen şehit polis Memuru Fethi Sekin 'in ailesine destek olmak için yurdun dört bir yanında kampanyalar başlatıldı. Sosyal medyada başlatılan kampanyada, 'Fethi Sekin'in adı İzmir Adliyesi önündeki caddeye verilsin', 'üç çocuğu en iyi özel okullarda burslu okutulsun', eşine ömür boyu emekli milletvekili maaşı verilsin' çağrıları yapıldı. 'Onun hakkı ödenemez' denilerek, bu talepler imzaya açıldı. İzmir'deki kulüpler de şehit polis Fethi Sekin'in futbolcu olan oğlu Burak Tolunay Sekin'e sahip çıktı. İzmirgücü'nde futbola başlayan 2006 doğumlu Burak Tolunay, Altınordu U10 ve U11 takımlarında oynadıktan sonra, kısa bir süre önce Altay altyapısına transfer oldu.Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "Burak Tolunay bizim çoçuğumuz. Kahraman şehidimizin oğlu Altay altyapısındadır. Şehidimizin ailesine sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Altay yönetimi olarak çocuğumuzun tüm spor ve eğitim masraflarını üstleneceğiz" dedi. Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan de "Biz Burak'ın yanındayız. Burak'ın geleceği için, sadece bir maçlığına değil, ömür boyu yanında, ona destek olmaya hazırız" diye konuştu.Kahraman şehit Fethi Sekin'in 3 çocuğuna burs verilmesi için İzmir'in önde gelen okulları harekete geçti. İzmir Türk Koleji olaydan sonra Fethi Sekin'in 3 çocuğunu okutmak için İzmir Valiliği'ne başvuruda bulunduğu öğrenildi. Amerikan Koleji'nin de eğitim dili tamamen İngilizce olduğu için sadece 9 yaşındaki kardeşi okula almak için başvuru yaptığı ortaya çıktı. Her 2 okul da reklam olmasın diye konu ile ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Daha önce İzmir Ticaret Odası, Petkim ve 21. Yüzyıl Özel Karşıyaka Koleji de 3 kardeşe yüzde 100 burs verme kararı almıştı.Nevvar Salih İşgoren Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erol Urgun da şehit polis Fethi Sekin'in çocuklarına özel eğitim yardımı yapılacağını duyurmuş, "Biz Nevvar Salih İşgören Vakfı olarak şehit ve gazilerimizin çocuklarına burs veriyoruz. Şimdi de İzmir'i büyük faciadan kurtaran kahraman şehit polisimizin çocuklarına eğitim hayatları boyunca özel eğitim yardımı yaparak minnet borcumuzu ödemek istiyoruz" demişti. Tiyatro ve sinemanın değerli ismi Müjdat Gezen de İzmir'deki terör saldırısında hayatını kaybeden Sekin'in çocuklarının ömür boyu eğitim masraflarını üstlendi. Usta oyuncunun gizli tuttuğu bu olay, yaptığı bir röportajda ortaya çıktı.