İzmir Türk Telekom binasında yangın

Bugün saat 15.00 sıralarında İzmir'in Konak ilçesindeki Türk Telekom Binası'nda yangın çıktı. Çıkan yangında gazdan etkilenenler oldu.

Yangın kazan dairesinde çıktı

İzmir'in Konak ilçesindeki Türk Telekom Bina'sında gerçekleşen yangında olay yerine 4 itfaiye aracı geldi. Gelen itfaiye araçları olay yerini kapatarak binadaki çalışanları çıkartmaya başladı.Dumandan etkilenen kişilerin panikle dışarıya çıkarılmasıyla birlikte Türk Telekom ve PTT Binası tahliye edildi. Dumandan etkilenen bir Türk Telekom personelinin olmasından dolayı olay yerine ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri dumandan zehirlenen personele hemen müdahele etti. Tedbir amaçlı olarak zerhirlenen personel ambulansla hastaneye sevk edildi.Türk Telekom Binası'nın Kazandairesinde çıktığı öğrenilen ve henüz nedeni bilinmeyen yangın itfaiyeciler tarafından söndürüldü. Olayda hayatını kaybeden olmaması ve binanın büyük hasar almaması ise çalışanları sevindirdi.