İzmir ulaşımına bayram indirimi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım araçlarında Ramazan Bayramı süresince yüzde 50 indirimli tarife uygulanacak. İzmirliler, kabristan ziyaretlerini ise ücretsiz yapabilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu ulaşım araçlarında (Havaalanı, Baykuş, Bilet 35, Aylık Bilet ve Yerleşke Öğrenci Tarifesi hariç) Ramazan Bayramı süresince yüzde 50 indirimli tarife uygulanacak. Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde alınan karara göre İzmirliler, Bakanlar Kurulu kararı alınması halinde, bayram seyahatlerini İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçlarında "yarı yarıya "indirimli olarak gerçekleştirebilecek. İzmirliler ayrıca kabristan ziyaretleri için tahsis edilen toplu taşıma araçlarından bayram günleri ücretsiz yararlanacak.



