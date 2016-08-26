İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Enternasyonal Fuarı’nı (İEF) ziyaret edecek vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için metro, vapur, İZBAN ve otobüs seferlerini artırdı. “İnovasyon” temasıyla bu yıl 85. kez düzenlenecek İEF, 26 Ağustos – 4 Eylül tarihleri arasında açık kalacak. İzmir Enternasyonal Fuarı’nı ziyaret edecek vatandaşlar, 90 dakika içinde ikinci ve daha fazla binişlerin ücretsiz olduğu “limitsiz biniş” uygulaması kapsamında bulundukları her noktadan Kültürpark’a ekonomik bir şekilde ulaşabilecek.





Metro 01.20’ye kadar çalışacak



Metro seferleri yeniden düzenlenerek Fuar boyunca çalışma saatleri 01.00’ye kadar uzatıldı. İzmir Metrosu bu dönemde, F.Altay ve Evka-3 istasyonlarından son trenlerini 01.00’de kaldıracak. Ayrıca gün içinde de yolcu yoğunluğu dikkate alınarak sefer sıklıkları artırıldı. Fuar süresince hafta içi 06.30 – 20.30 saatlerinde metro seferleri 5 dakikada bir gerçekleştirilecek. 20.30 – 01.00 saatleri arasında sıklıklar 7.5 dakikada bir, 01.00 – 01.20 ile 06.00-06.30 saatlerinde saatleri arasında ise 10 dakikada bir olacak. Cumartesi günü sefer sıklıkları 07.30 – 20.30 saatleri arasında 5 dakikada, 20.30 – 01.00 saatleri arasında 7.5 dakikada bir, 01.00 – 01.20 ile 06.00 - 06.30 saatlerinde saatleri arasında ise 10 dakikada bir gerçekleştirilecek. Pazar günleri seferlerinde de düzenlemeye giden Metro A.Ş., 06.00 - 12.00 ile 01.00 -01.20 saatleri arasında 10 dakika, 12.00 - 01.00 saatleri arasında 7.5 dakikada bir sefer düzenleyecek.





Vapurlara ek sefer



Körfez vapurları, fuar süresince normal seferlerine ek olarak 26 Ağustos Cuma, 27 Ağustos Cumartesi, 2 Eylül Cuma ve 3 Eylül Cumartesi günleri Karşıyaka - Alsancak ve Bostanlı - Alsancak hatlarında ek seferler düzenleyecek. Buna göre Karşıyaka’dan Alsancak’a son sefer saat 01.00, Alsancak’tan Karşıyaka’ya son sefer saat 01.25’te olacak. Bostanlı - Alsancak hattında ise saat 23.30’da Bostanlı’dan, saat 23.55’te Alsancak’tan son vapur seferi gerçekleştirilecek.



ESHOT fuara hazır



İzmir Enternasyonal Fuarı için düzenlemeye giden ESHOT, Konak Bahribaba durakları ile İZBAN ve Metro bağlantılı aktarma merkezlerinden hareket eden hatlara ek seferler koydu. Sefer saatleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye ise http://www.eshot.gov.tr adresinden ulaşılabilecek. Ayrıca ulaşımda aksama yaşanmaması amacıyla, gece 01.30’a kadar ESHOT Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nda nöbetçi Bölge Ulaşım Şube Müdürleri ve şefleri bulunacak. Ayrıca Çankaya, Montrö, Lozan ve Basmane gibi Fuar çevresindeki önemli noktalarda koordinasyon için motorize ekipler görev alacak.





İZBAN’a 6 ek sefer



İZBAN da fuar dönemi boyunca 6 ek seferle İzmirlilere hizmet verecek. Cumaovası’ndan saat 00:22 – 00:42 ve 01:02’de, Menemen’den 00:03 – 00:20 ve 01:03’te ek seferler konulacak. Cumaovası trenleri 27 dakika sonra Hilal’de, 38 dakika sonra Halkapınar’da, Menemen trenleri ise 37 dakika sonra Halkapınar’da, 48 dakika sora Hilal’de olacak.



Anahtar Kelimeler: İzmir, Büyükşehir, Belediyesi, 26, Ağustos

Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir, teşekkür ederiz.