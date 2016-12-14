İzmir ulaşımında kadınlara büyük rahatlık. İşte ayrıntılar...

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal yaşamda kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık uygulamalarından birini daha hayata geçirdi

İzmirli kadınlar, 22.00-06.00 saatleri arasında, otobüslerde istedikleri takdirde durak haricinde de inmeye başladı. ESHOT Genel Müdürlüğü, kadın yolcuların bu yöndeki taleplerinin “yol, yolcu, çevre ve trafik güvenliğini tehdit etmeyecek en uygun noktalarda” durularak karşılanacağını duyurdu.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde kabul edilen “toplu ulaşımda otobüs kullanan kadın yolcuların akşam 22.00'den sonra durak haricinde de inebilmelerine yönelik düzenleme” hayata geçti. ESHOT Genel Müdürlüğü, yeni döneme ilişkin talimatları personeline tebliğ etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen otobüslerde seyahat eden kadın yolcular uygulamadan yararlanmaya başladı.



Önce yolcu, yolcu ve trafik güvenliği



ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili bir açıklama yapılarak, “Belediye Meclisimizin, kadınlara ve onların güvenli bir yaşam sürdürebilme hakkına verdiği önemin ve değerin göstergesi durumundaki kararı ile otobüslerimizde seyahat eden kadın yolcularımız, 22.00 ile 06.00 saatleri arasında güzergah üzerindeki durak olmayan noktalarda da inebileceklerdir” denildi.



ESHOT’un şoförlerine yaptığı bildirimde, kadın yolcuların bu yöndeki taleplerine “yol, yolcu, çevre ve trafik güvenliğini tehdit etmeyecek” en uygun noktalarda durarak cevap verilmesi gerektiğinin de altı çizildi. Kadının toplumsal yaşamdaki yerinin hak ettiği noktaya ulaşması için atılan her adımın ve kararın destekçisi olduklarını dile getiren ESHOT Genel Müdürlüğü yetkilileri, alınan kararı uygulamaktan gurur ve mutluluk duyacaklarını ifade etti.



