İzmir Uzundere'de 'yüzde yüz uzlaşma' ile yerinde dönüşümün temeli atılıyor

İzmir'de sağlıklı kentsel dönüşüm Uzundere'de başlayacak. İlk temel 17 Aralık'ta atılıyor

Sağlıksız ve kötü kentsel dönüşüme İzmir Büyükşehir Belediyesi el attı. İzmir Büyükşehir, ilk kentsel dönüşüm projesini hayata geçiriyor. İlk olarak Uzundere'de yapılacak olan yenileme çalışması yüzde yüz uzlaşma ve yerinde dönüşüm olarak gerçekleşecek. Kentsel dönüşümün ilk temeli ise 17 Aralık'ta atılıyor.



4 yıldır üzerinde çalışılan proje Uzundere ve Yurtoğlu mahallerindeki 32 hektarlık alanı kapsıyor. Burada ilk olarak 313 konut ve işyeri yenilenecek.





Son binalar da yıkılıyor



9 bloktan oluşan iki adada temel atma töreni için hazırlıklar devam ederken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da çalışmaları izledi. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve belediye bürokratları ile Uzundere Mahallesi’ne giden Başkan Kocaoğlu, alandaki son 20 yapının yıkım çalışmalarını izledi. Başkan Kocaoğlu, ardından Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi Tanıtım Ofisi’ne giderek Uzundere Muhtarı Osman Sarı ve kentsel dönüm uygulamasından yararlanan vatandaşlarla sohbet etti.





Türkiye’de ilk örnek



İzmir’deki kentsel dönüşüm projelerini Belediye Yasası’na göre, yüzde 100 uzlaşı ile yapmayı tercih ettiklerini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Uzundere Kentsel Dönüşüm alanında uzlaşı kültürüyle hemşehrilerimizle anlaştık. Müteahhite karşı vatandaşımızın, vatandaşa karşı da müteahhitin hakkını korumak için bütün tapuları belediye olarak biz devraldık. İhaleye çıktık. 17 Aralık’ta hep birlikte temel atacağız. Bu tamamı uzlaşı ile Türkiye’deki ilk kentsel dönüşüm örneği. Başarılı olacağımıza inanıyoruz. Bu örneğin ardından İzmir’de ve Türkiye’de uzlaşı ile kentsel dönüşüm adil bir şekilde hızlanacaktır” diye konuştu.





Sırada Örnekköy ve Ege Mahallesi var



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uyguladığı kentsel dönüşüm örneğinde Belediye’nin tek kuruş kar amacı gütmediğini, tek kazançlarının kentin güzelleşmesi ve yaşanabilir bir kent hedefi doğrultusundaki katkı olacağını vurgulayan Başkan Aziz Kocaoğlu, “Projemizi özenle hazırladık. Havaalanına, Fuar İzmir’e, Çeşme aksına yakın bir noktada. Kentsel dönüşüm sonrası vatandaşlarımız evlerinin değerinin arttığını, kentsel dönüşümün yarar getirdiğini görecekler” dedi.



Başkan Kocaoğlu, 18 hektarlık Örnekköy kentnel dönüşüm çalışmalarında yüzde 70 oranında uzlaşmaya vardıklarını, 7 hektarlık Ege Mahallesi kentsel dönüşüm projesi ile birlikte 2017’nin ikinci yarısında ihaleye çıkmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.





Çekim merkezi olacak



17 Aralık’ta temeli atılacak konutlar, 68 ile 131 metrekare arasında değişen, 2+1 ve 3+1’lik farklı tiplerde olacak. Mevcut kullanımlar dikkate alınarak projelendirilen işyeri büyüklükleri ise 18 metrekare ile 230 metrekare arasında değişiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ikinci etabı için ise 2017 yılının ilk yarısında yapım ihalesine çıkılması planlanıyor.



Proje tamamlandığında 32 hektar alanda 3500 birim konut / konut altı ticaret ile merkezi iş alanında ticaret, ofis ve otel kompleksi, rekreasyon alanında projesi Karabağlar Belediyesi ile birlikte yürütülen gençlik merkezi, buz pisti, yarı olimpik yüzme havuzu, basket, futbol sahaları, tenis kortu gibi spor, eğitim ağırlıklı bir spor kompleksi, sosyal ve kültürel merkezler, pazar alanı, otopark alanları, yeşil alanlar ve yenilenmiş alt yapısı ile yakın çevresi için çekim merkezi olacak yeni bir yaşam alanı kazanılacak.





Önce iletişim, sonra uzlaşma



İzmir Büyükşehir Belediyesi, uzun zamandır adeta iğneyle kuyu kazarak üzerinde titizlikle çalıştığı ve yüzde 100 uzlaşma esasıyla hayata geçirdiği Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesine, mevcut durum tespitiyle başladı. Hak sahipleriyle yapılan toplantılarla, beklentilere göre hazırlanan kentsel tasarım ve mimari projeleri hak sahiplerine sunan Belediye, proje alanı içinde açtığı iletişim ve tanıtım merkezinde tüm hak sahipleriyle tek tek görüştü. Yasa gereği alanda konut teklif edilemeyen hak sahiplerine Belediyeye ait Uzundere toplu konutlarından kura ile 67 dairenin tahsisini yapıldı ve tahliye edilen yapıların yıkımına başlandı. Bu arada uzlaşmayla tamamlanan 2 adada kentsel dönüşüm yapmak üzere tapuların Belediye adına tescili, tevhit ve ruhsat işlemleri tamamlandı; “I. Etap Kat Karşılı ğı Anahtar Teslimi İnşaat Yapım İşi” ihalesi yapıldı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi'ndeki 280 konut ve 33 iş yerini kapsayan kentsel dönüşüm projesi için geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleştirdiği ihaleyi Folkart Yapı kazanmıştı.





İzmir dönüşüme hazırlanıyor



Kentsel dönüşüm uygulamalarını İzmir geneline yaymayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 1/25.000 ölçekli plan ile kent bütününde 4700 hektarlık “Sağlıklaştırma/ Yenileme Program Alanları”nı belirledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bölge bölge bugüne kadar yaptığı çalışmalar özetle şöyle:



Kadifekale



Kadifekale’de 42 hektar büyüklüğündeki heyelan bölgesinde bulunan 1968 yapının tamamının tahliye ve yıkımı tamamlanarak bölge ağaçlandırıldı.



Gürçeşme



2 hektarlık Gürçeşme heyelan bölgesinde yer alan binalar yıkıldı ve bu alan yeşil alan olarak kente kazandırıldı.



Yeşildere



Bakanlar Kurulu Kararı ile “Afete Maruz Bölge” ilan edilen 2 hektar üzerinde yer alan 153 yapının tahliyesi yaparak yıkımını gerçekleştirdi. Yeşildere heyelan bölgesindeki vatandaşlar, çekilen kurayla Uzundere’deki yeni konutlarına kavuştu.



Örnekköy



18 hektar büyüklüğündeki alanda hak sahipleriyle yapılan görüşmelerde yüzde 70 oranında uzlaşma sağlandı. 2017 yılının ikinci yarısında projenin yapım ihalesine çıkılacak.



Ege Mahallesi



70 bin metrekarelik bölgedeki çalışmalar, mevcut durum tespitiyle başladı. Hak sahipliği belirleme çalışmalarının ardından vatandaşlar ve danışma kurulu ile yapılan toplantılarla çalışmalara yön verildi. Kentsel tasarım ve mimari projelerin de tamamlanmasıyla hak sahipleri ile görüşmelere başlandı. Görüşmeler Ege Mahallesi İletişim ve Tanıtım Merkezi'nde devam ediyor. Ege Mahallesi’nin kentsel dönüşüm çalışmaları i&cced il;in 2017 yılının ikinci yarısında yapım ihalesine çıkılacak.



Bayraklı



Cengizhan, Alpaslan ve Fuat Edip Baksı mahallelerinin büyük bir kısmını kapsayan 600 bin metrekarelik bölgedeki çalışmalarda, anket uygulamaları ve derneklerle yapılan bilgilendirme toplantıları ile halkın beklentileri tespit edildi. Hak sahipliği belirleme çalışmalarının ardından kentsel tasarım ve mimari projelerin de tamamlanmasıyla hak sahipleri ile görüşmelere başlandı. Görüşmeler Bayraklı İletişim ve Tanıtım Merkezi'nde devam ediyor.



Ballıkuyu



Konak ilçesi'nde yer alan, 480 bin metrekarelik bölgedeki çalışmalar, mevcut durum tespitiyle başladı. Hak sahipliği belirleme çalışmaları ile kentsel tasarım ve mimari proje çalışmaları devam ediyor.



Aktepe –Emrez



Gaziemir ilçesi'nde yer alan, 1 milyon 220 bin metrekarelik bölgedeki çalışmalar, mevcut durum tespitiyle başladı. Hak sahipleriyle yapılan bilgilendirme toplantıları ile vatandaşların beklentileri tespit edildi. Hak sahipleri Aktepe-Emrez İletişim ve Tanıtım Merkezi'nde bilgilendiriliyor. Proje için ulusal çapta “Kentsel Tasarım ve Mimari Fikir Projesi Yarışması” gerçekleştirildi. Yarışma ile elde edilen projenin master plan çalışmaları yürütülüyor.



Güzeltepe



Yaklaşık 21 hektar büyüklüğündeki alan sınırı onayının ardından, halihazır durumu tespitine ve proje hazırlanmasına yönelik çalışmalara başlandı.