İzmir Valisi: Elimizdeki bilgiler PKK diyor

İzmir Bayraklı Adliyesi'nde bir saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası İzmir Valisi bir açıklama yaptı

Olay yerine gelen İzmir Valisi Erol Ayyıldız bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle: "Başımız sağlosun. Hepimize geçmiş olsun. Bayraklı adliyesinin önünden bir araç geçerken polislerimiz aracı aramak istedi. Bu sırada çatışma çıktı. Teröristler kaçarken bombalı aracı patlattılar. Çıkan çatışmada bir polis memuruz, bir de adliye çalışanımız şehit oldu. 5 yaralı var durumu ağır olanları var tedavileri devam ediyor. Bu saldırıyı yapanlar emniyet güçlerimizin dikkati ve çabaları sonucu çok az bir zaiyatla atlattı. Hepimize geçmiş olsun. Bu teröristler ölü olarak ele geçirildi. Yanlarında iki adet kaleşnikof tüfek ayrıca 8 tane fişek ve 8 tane el bombası ele geçirildi. Hadisenin içimize acıtmakla beraber bu şekilde atlatılması alınan tedbirlerin ve vefakar emniyet güçlerimiz sayesinden olmuştur. Tedavi gören polis memurlarımız var. İnşallah bir an önce ayağa kalkarlar. Ayrıca teröristlere ait olduğu şüphelenilen bir araç da kontrollü bir şekilde patlatıldı. Örgüt olarak elimizdeki bilgiler PKK olarak değerlendirilmekte. Milletimizin başı sağolsun. Şehit polisimizin şüphesi sonucu asıl saldırı engellendi. Durdurmak istemesi sonucu teröristler kaçıyor. Aracı patlatıyorlar. Şehit kardeşimiz karşılık veriyor.Tüm imkanlar ve ihtimaller değerlendiriliyor. Üçüncü şahıs… Olabilir veya olmayabilir. Başka bir yerde eylem olma ihtimaline karşı tam bir teyakkuz halindeyiz. İnşallah varsa yakalanır."



Karabağlar'da patlama oldu mu



Sosyal medyada Karabağlar'da bir patlama olduğu yönündeki iddialara Vali asılsız iddia açıklamasıyla cevap verdi.